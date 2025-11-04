星野リゾートが展開する「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)は12月1日～12月25日の期間、クリスマスイベント「花火クリスマス」を開催する。

熱海の代名詞ともいえる熱海海上花火大会は、年間を通して10回以上開催され、2025年で74年目を迎えた歴史あるイベント。同ホテルでは、打ち上がる花火を全室から満喫できるほか、「和食ダイニング 花火」など、館内の至る所で花火をテーマにした空間デザインが施されている。熱海の象徴である花火をテーマにしたクリスマスを楽しんでもらいたいという想いから、同イベントを開催する。

花火玉に使用するクラフト紙を用いたクリスマスツリー

パステルカラーで彩られた花火玉のクリスマスツリー

熱海の海と街を一望できる吹き抜け空間「アクティビティラウンジ」に、幻想的なクリスマスツリーが登場。花火玉を模した大小様々なオーナメントは、実際の花火玉に使用するクラフト紙で作られており、熱海海上花火大会の特徴であるパステルカラーで彩られている。サンタからのプレゼントや、ツリーの前での記念撮影を通して、特別なクリスマスの思い出を作ることができる。

クラフト紙を編み込んで作る、オリジナルリース作り

クラフト紙を使用したクリスマスリース

花火玉で使用されるクラフト紙2色を編み込んで作る、オリジナルリース作りを開催する。リボンや柊、花火の煌めきをイメージしたオーナメントなどを好みに合わせて選ぶことができ、どもから大人まで楽しめる内容となっている。完成したクリスマスリースは持ち帰ることができる。料金は3,500円。開催時間は10:00と14:00で、定員は各回4名まで。予約は公式サイトにて前日17:00まで受け付けている。

熱海海上花火大会を表現した「花火玉クリスマスケーキ」

ホテル最上階の「ソラノビーチ Books&Cafe」では、熱海海上花火大会を表現した「花火玉クリスマスケーキ」(4,000円)を提供する。玉皮部分はブロンドチョコレートで仕上げ、火薬部分にはいちごやブルーベリー、赤すぐりを円形に並べた。夜の海に打ち上がる花火が描かれたお皿と共に楽しむ、熱海ならではのクリスマスケーキ。予約は公式サイトにて3日前17:00まで受け付ける。