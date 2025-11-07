「どんな子が生まれてくるんだろう?」――そんなワクワクに包まれる妊娠期間。満たされた気持ちを感じる一方で、お腹が大きくなるにつれて、ちょっとした動作もだんだん大変になってきますよね。

今Instagramでは妊娠中の奥さんを気遣う旦那さんの姿が、「まるで王子様みたい!」と話題になっています。

Instagram「@bebecouple.ian.yuki」に日米国際カップルの日常を投稿しているゆうきさん。女の子を妊娠中ですが、だんだんお腹が大きくなってきて、赤ちゃんの成長が嬉しい反面……お腹がつかえてかがめないので、ちょっと靴下を履くのも一苦労。

足が寒いよ! 旦那さん助けて～!!

ゆうきさんのヘルプを聞きつけ、さっと登場するアメリカ人の夫・イアンさん。裸足のゆうきさんを目撃すると……

足が冷えることを心配して、慌ててモコモコの暖かい靴下を持ってきてくれました。「この靴下でいい?」と好みの確認も欠かしません。

「温かくて気持ちいいでしょ」「心地いいかな?」と優しく声掛けをしながら 靴下を履かせてくれるイアンさん。

王子様のような素敵な対応に、毎回シンデレラ気分になるゆうきさん。イアンさんも「僕のプリンセスに違いない!」とノリノリに答えていましたが……

突然「残念ながら君はもう僕のプリンセスではないね」と悲しくなる一言。

え!? なんでそんなこと言うの……?

そう。プリンセスはゆうきさんのお腹の中にいるのです!

愛おしそうにゆうきさんのお腹をなでるイアンさん。シンデレラのテーマを美しい歌声で赤ちゃんへ聞かせています。そしてもちろん、ゆうきさんへの愛の言葉も忘れずに。ゆうきさんがクイーンになっても、イアンさんの愛は変わらないのでした。

夫婦のうっとりするようなやり取りに、「ほんと素敵な旦那さん」「やりとりが映画のワンシーンみたい」「歌うまいし、かけてくれる言葉も優しさに溢れてる」「観てると私もとっても幸せになれます」など数々のコメントが集まりました。

仲良しな2人のもとに、一体どんなプリンセスがやってくるのか、今から楽しみですね!