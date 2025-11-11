コメダは11月12日、ドムドムハンバーガーとの「コラボ福袋」の予約を、全国の「コメダ珈琲店」およびコメダ和喫茶「おかげ庵」で順次開始する。

ソファー柄生地のどむぞうくん

コメダ珈琲店とおかげ庵にて、ドムドムハンバーガーとのコラボ福袋を発売する。両店のソファー柄生地を使ったどむぞうくんぬいぐるみボールチェーンや、コメダのくつろぎナビゲーター「コメダンディ」とどむぞうくんが一緒に描かれたイラスト入りのプレート、ステンレスマグ、ステンレスボトルなど、ここでしか手に入らないコラボオリジナルアイテムが入ったお得な福袋となっている。

コメダ珈琲店の福袋は「寿」(8,000円～)と「慶」(6,000円～)の2種類。ソファー柄生地のどむぞうくん「コメぞう」は寿の福袋に入っている。さらに、抽選で総勢2,000名にオリジナル商品が当たる「コメ宝(ダカラ)くじ」付き新春スナックチケットが付いてくる。

コメぞう

おかげ庵の福袋は1種類(8,000円)。ソファー柄生地のどむぞうくん「なごみ」のぬいぐるみが入っている。

なごみ

予約受付は2025年11月12日より順次開始する。予約は店舗にて予約受付書へ記入のうえ、代金を申し込み時に支払う。販売期間は2026年1月1日～1月6日まで。数量限定につき、なくなり次第販売を終了する。販売および予約受付の有無、開始・終了日は店舗によって異なる。