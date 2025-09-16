ファミリーレストラン「ココス」は9月16日より、「2025秋冬グランドメニュー」を展開する。

「2025 秋冬グランドメニュー」では、季節の食材を使ったメニューや秋冬にぴったりな温かいメニューのほか、フルーツを使用した新サラダが登場。また、人気メニューのサイズやロングセラー商品“ココッシュ”のバリエーションを拡充している。

ココス「温野菜の濃厚ビーフシチュー 包み焼きハンバーグ 110g」

ココスの看板商品“包み焼きハンバーグ”からは、カボチャやカリフラワー、ブロッコリー、スナップエンドウなどの温野菜が別添えで提供される「温野菜の濃厚ビーフシチュー 包み焼きハンバーグ 110g」が登場。マデラ酒の香りが食欲をそそる濃厚なビーフシチューとなっている。価格は1,155円。

また、秋にぴったりなチキンステーキ「きのこクリームのチキンステーキ」もラインアップされている。ジューシーな鶏もも肉に、カボチャやブロッコリー、カリフラワーなどのごろっとした温野菜が添えられており、しめじと舞茸の旨みが溶け込んだポルチーニ香るクリームソースをたっぷり絡めていただくのがおすすめ。価格は979円。

和膳メニューには、大粒の広島県産の牡蠣フライが贅沢に5つも盛られた「広島県産牡蠣フライ膳」が登場。サクサク食感の衣をまとったジューシーな牡蠣フライを、お好みでタルタルソースやレモンと合わせて堪能することができる。季節の小鉢とみそ汁が付いて、価格は1,309円。

このほか、「北海道産紅ズワイガニのクリームコロッケ」「鶏の唐揚げ(3ヶ)」「広島県産牡蠣フライ」から好きなおかずを1つ選ぶことのできる和膳「選べるおかず&銀鮭のきのこあんかけ膳」(1,529円)や、別添えのバゲットにのせていただく「海老と明太子のクリームグラタン」(495円)もラインアップされている。

ココス初、フルーツを使用したサラダ「シェアサイズ ココスのフルーツサラダ」(759円)では、リンゴやキウイ、オレンジといったフルーツがトッピングされており、野菜とフルーツがぴったりマッチするよう、オレンジ果汁とはちみつを使用したオレンジハニーソースを採用。また、フルーツの量が2倍になった「フルーツ2倍! シェアサイズ ココスのフルーツサラダ」(935円)も用意されている。

さらに、人気メニューのサイズバリエーションが拡充され、ココスの定番“ビーフハンバーグステーキ”がダブルで盛られた「ビーフハンバーグステーキ ダブル」(1,749円)や、通常のハーフサイズのオムライス「濃厚ビーフシチューのふわとろオムライスハーフ」(869円)もラインアップ。

定番のミニパフェには、りんごのコンポートを使用した秋らしい味わいの「りんごのミニ塩キャラメルパフェ」(495円)が登場。ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルソースとりんごのコンポートが、バニラアイスや塩キャラメル&ナッツアイスとマッチ。フローズンミックスベリーの程よい酸味や、クラッシュパイのサクサクとした食感が全体にアクセントを加え、ミニサイズながらも満足感のあるパフェとなっている。

ロングセラー商品“ココッシュ”には、たっぷりのバナナとバニラアイスをトッピングしたココッシュに、チョコソースをかけていただく「背徳のチョコバナナココッシュ」と、甘酸っぱいりんごのコンポートとほろ苦い塩キャラメルソース、優しい甘さのバニラアイスがマッチする「りんごの塩キャラメルココッシュ」が登場。価格はいずれも979円。