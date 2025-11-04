ファミリーレストラン「ココス」は11月4日より、「今月のグルメ～11月～」を開催する。

「今月のグルメ～11月～」では、海老の旨みを存分に堪能することのできる2品が登場する。

「炙り赤海老のふわとろオムライス～濃厚ビスクソース～」は、ココスのふわとろオムライスに、海老とカニの旨みが詰まった濃厚なビスクソースをたっぷり回しかけ、炙り赤海老3尾とグラナパダーノチーズをトッピングした一品。炙った赤海老の香ばしい風味と、海老醤を使ったビスクソースの深みのある味わいが食欲をかき立てる。ふわとろ玉子と濃厚なビスクソース、香ばしい赤海老を合わせた至福の一皿となっている。価格は1,419円。

また、「炙り赤海老のふわとろオムライスハーフ」(単品979円)と、フルーツとオレンジハニーソースでさっぱりといただけるフルーツサラダがセットになった「炙り赤海老のふわとろオムライスハーフ&フルーツサラダ」(1,474円)も用意されている。

さらに、具材の旨みたっぷりのソースをバゲットと合わせて楽しめる「海老とムール貝のアヒージョ」(539円)もラインアップ。ぷりぷり食感の海老とムール貝、しめじや舞茸などの具材に、アンチョビとニンニクの旨みが溶け込んだオイルソースを合わせ、熱々のアヒージョに仕上げられている。「グラスワイン(白)」(242円)などのお酒のお供にもぴったりな一品。

いずれも11月4日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。11月下旬(予定)まで販売される。