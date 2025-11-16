NHKの夜ドラ『ひらやすみ』(総合 毎週月～木曜22:45～)のイベント「夜ドラひらやすみを一緒に見ようの会」が16日、東京・杉並区役所で開催され、野口ヒデキ役の吉村界人、横山あかり役の光嶌なづなが出席した。

真造圭伍氏による漫画『ひらやすみ』を原作とするこのドラマは、阿佐ヶ谷の平屋一戸建てに住む主人公・生田ヒロト(岡山天音)、彼と一緒に暮らすいとこ・小林なつみ(森七菜)、そして周囲の人々の姿を優しく描き出す物語。ヒロトの高校時代からの親友で、見えっぱりでちょっぴりウソつきな野口ヒデキを吉村界人、なつみと同じ美大に通い初めての友人となる横山あかりを光嶌なづなが演じている。

SNSで「ひらやすみのあかりちゃんめっちゃかわいい」「ひらやすみ、あかりんかわいい」などの声が上がっている“あかりん”役の光嶌。この日は、劇中のメガネ姿ではなく、メガネを外した姿で登場した。

SNSでは、なつみとあかりについて「まる子とたまちゃんみたい」「ちびまる子ちゃんのまるちゃんとたまちゃんみたいで可愛いんだよー」「まるちゃんとたまちゃんに見えてくる」という声も上がっており、光嶌は「めちゃくちゃ光栄です」と喜んだ。

また、光嶌は役作りについて「原作はけっこう読んでいたので、最初は似せなきゃいけないのかなと思っていたんですけど、森さんとやっていくうちに、いい意味で森さんが自由にやっていらっしゃったので、私も原作を大事にしつつも自由にやっていいんだなと思いながら演じました」と話した。

連続ドラマへのレギュラー出演は今回が初めてという光嶌は、オーディションであかり役をつかんだ。最終審査の演技では実際に森が演技の相手を務めたそうで、「かわいかったです」と振り返る。

イベントには制作統括の坂部康二氏、演出の松本佳奈氏、高土浩二氏も参加。松本氏は光嶌について「最初からまとっている雰囲気があかりんぽいなと思った」と言い、「(森と光嶌が)本当に友達なんだなと見えなきゃいけない。森さんと光嶌さんは友達に見えそうと。(光嶌は)お芝居始めてそんなに長くないけど、平気でアドリブをぶっこんできたり、度胸もあるし、あかりんにぴったりだなと思いました」と語ると、光嶌は「ありがとうございます」と喜んでいた。