NHKの夜ドラ『ひらやすみ』(総合 毎週月～木曜22:45～)のイベント「夜ドラひらやすみを一緒に見ようの会」が16日、東京・杉並区役所で開催され、野口ヒデキ役の吉村界人、横山あかり役の光嶌なづなが出席した。

真造圭伍氏による漫画『ひらやすみ』を原作とするこのドラマは、阿佐ヶ谷の平屋一戸建てに住む主人公・生田ヒロト(岡山天音)、彼と一緒に暮らすいとこ・小林なつみ(森七菜)、そして周囲の人々の姿を優しく描き出す物語。ヒロトの高校時代からの親友で、見えっぱりでちょっぴりウソつきな野口ヒデキを吉村界人、なつみと同じ美大に通い初めての友人となる横山あかりを光嶌なづなが演じている。

SNSで「ひらやすみのあかりちゃんめっちゃかわいい」「ひらやすみ、あかりんかわいい」などの声が上がっている“あかりん”役の光嶌。この日は、劇中のメガネ姿ではなく、メガネを外した姿で登場した。

そして、「私はレギュラー自体が初めてだったので、地元の子たちがみんな『見ているよ』と言ってくださって、幼馴染とかが連絡してくれたりしてうれしいなと思いました」と反響を明かし、「全部見たんですけど、最終話は泣きました。本当にいいので、楽しみに過ごしていただきたいなと思います」とドラマの魅力を伝えた。

イベントには、制作統括の坂部康二氏、演出の松本佳奈氏、高土浩二氏も登場した。