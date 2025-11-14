アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」に所属するFRUITS ZIPPERとCANDY TUNEが、大みそかに『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)に初出場することが決定し14日、東京・渋谷の同局で行われた出場歌手発表記者会見に出席した。

『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手発表記者会見に出席したFRUITS ZIPPER

FRUITS ZIPPERは2022年に結成され、2023年リリースの「わたしの一番かわいいところ」でブレイク。CANDY TUNEは2023年に結成され、2024年にリリースした「倍倍FIGHT!」で注目を集めた。

FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌は「この1年間、紅白歌合戦に出場するという目標を掲げて、チーム、グループメンバー、応援してくださっているファンの皆さんと一致団結して歩んで参りました。その思いが実を結び、こうして大きな舞台に立つということが決まって、本当に心からうれしく思います」と喜び、「妹分であるCANDY TUNEと一緒に日本をかわいく明るく飾りたいと思います」と意気込んだ。

本番のステージでは、妹分であるCANDY TUNEとそれぞれのかわいさを発信したいという。

鎮西は「KAWAII LAB.は4グループそれぞれのかわいいをコンセプトに活動させていただいているんですけど、私たちは主にNEW KAWAIIを発信していて、CANDY TUNEはパワフル元気を発信している。楽曲もそれぞれ全然違うので、かわいいってこんなにいっぱいあるんだなって、新しい“かわいい”を発見してもらえるきっかけになたらといいなと思っています」と語った。

CANDY TUNEも、「FRUITS ZIPPER姉さん」とそろっての紅白初出場に大喜び。KAWAII LAB.としての思いを聞かれると、村川緋杏は「私たちは原宿から世界を目指しているので、まずは日本を、そして日本の大みそかを盛り上げて、これから世界に羽ばたいていけるように、かわいさをいっぱい広めさせていただけたらと思います」と笑顔で語った。

『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手一覧

(カッコ内は出場回数)

【紅組】

アイナ・ジ・エンド(初)、あいみょん(7)、ILLIT(2)、幾田りら(初)、石川さゆり(48)、岩崎宏美(15)、aespa(初)、CANDY TUNE(初)、坂本冬美(37)、高橋真梨子 (7)、ちゃんみな(初)、天童よしみ(30)、乃木坂46(11)、HANA(初)、Perfume(17)、ハンバート ハンバート(初)、FRUITS ZIPPER(初)、MISIA(10)、水森かおり(23)、LiSA(4)

【白組】

＆TEAM(初)、ORANGE RANGE(3)、King ＆ Prince(6)、久保田利伸(6)、郷ひろみ(38)、サカナクション(2)、純烈(8)、TUBE(3)、Number_i(2)、新浜レオン(2)、Vaundy(3)、BE:FIRST(4)、福山雅治(18)、布施明(26)、Mrs. GREEN APPLE(3)、三山ひろし(11)、M!LK(初)

【特別企画】

堺正章、氷川きよし

今年の司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナ

今年の番組テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。