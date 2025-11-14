ガールズグループ・HANAが、大みそかに『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)に初出場することが決定し14日、東京・渋谷の同局で行われた出場歌手発表記者会見に出席した。

HANAはアーティスト・プロデューサーのSKY-HIがCEOを務めるプロダクション「BMSG」と、ラッパー・シンガーのちゃんみなが共同で行った女性グループオーディション「No No Girls」から誕生した「BMSG」初のガールズグループ。CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAからなる7人組で、今年4月にメジャーデビューした。

MOMOKAは「紅白歌合戦というステージは、私たちにとって1つの目標でもある、とっても輝かしい大きな舞台だと思っております。この舞台に立てることは、私たちを応援してくださっているファンのHONEYs(ハニーズ)の皆さん、支えてくださる皆さん、愛をくださる方々のおかげだと心から思っております。本当にありがとうございます」と感謝。「2025年を締めくくる素晴らしいパフォーマンス、そして2026年に向かって少しでも勇気を皆さんに届けられるように精一杯頑張っていきたいと思います」と意気込みを語った。

『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手一覧

(カッコ内は出場回数)

【紅組】

アイナ・ジ・エンド(初)、あいみょん(7)、ILLIT(2)、幾田りら(初)、石川さゆり(48)、岩崎宏美(15)、aespa(初)、CANDY TUNE(初)、坂本冬美(37)、高橋真梨子 (7)、ちゃんみな(初)、天童よしみ(30)、乃木坂46(11)、HANA(初)、Perfume(17)、ハンバート ハンバート(初)、FRUITS ZIPPER(初)、MISIA(10)、水森かおり(23)、LiSA(4)

【白組】

＆TEAM(初)、ORANGE RANGE(3)、King ＆ Prince(6)、久保田利伸(6)、郷ひろみ(38)、サカナクション(2)、純烈(8)、TUBE(3)、Number_i(2)、新浜レオン(2)、Vaundy(3)、BE:FIRST(4)、福山雅治(18)、布施明(26)、Mrs. GREEN APPLE(3)、三山ひろし(11)、M!LK(初)

【特別企画】

堺正章、氷川きよし

今年の司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナ

今年の番組テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。