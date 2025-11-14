片岡物産はこの秋、一杯型ドリップ コーヒー「モンカフェ」をリニューアル。豆の選定から焙煎・抽出に至るまで一貫した品質設計で、おいしさを追求した新商品を順次発売する。

発売以来、40年以上にわたり、コーヒー豆の品質・鮮度・抽出構造に至るまで、すべての過程にこだわり続けてきた「モンカフェ」。これまでも、そしてこれからも変わらずに“1杯のおいしいコーヒー”を届けたいという想いを「BEAN TO DRIP」という言葉に込めて、このほど新たな一歩を踏み出すという。

また、近年「コーヒー2050年問題」が指摘されるているが、これからの時代に向けて、おいしさの追求とともに、コーヒーという農作物の持続可能性にも向き合い、上質なコーヒー豆を育てる生産者との社会的なつながりを強化することで、サステナブルな原料調達を増やす取り組みも。

例えば、明るく芳醇な酸味と奥行きのある味わいをもつ上質なコロンビア豆や、果実のような甘い余韻と奥行きのある味わいにこだわった質の高いエチオピア豆については、それぞれ調達先となる事業者は高品質なコーヒー生産だけでなく、持続可能性にも強い関心を持ち、さまざまな取り組みを行っている。

また、「バラエティ パック」の期間限定コーヒー「東ティモール」は、3,000haの耕作放棄地を再生させたり、生産者への支援を積極的に行うなど、東ティモールのコーヒー産業への貢献度が高い事業者から調達したコーヒー豆を100%使用している。

なお、今回リニューアルされたモンカフェは、上質なコロンビア豆を使用した「プレミアム ブレンド」「キリマンジャロ ブレンド」、上質なエチオピア豆を使用した「モカ ブレンド」「京都ブレンド」、シングルオリジンの東ティモール入りの「バラエティ パック」の5種となっている。