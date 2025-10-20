ネスレネスプレッソは10月29日、ハイエンドモデルのコーヒーメーカー「クレアティスタ プロ」(121,000円)を、全国の直営店舗 ネスプレッソブティック、公式ウェブサイト、公式モバイルアプリなどで発売する。

同製品は、自動スチームノズルとデジタルタッチパネルを搭載した、ハイエンドなコーヒーメーカー。多彩なミルクレシピが簡単に楽しめることに加え、リストレットやエスプレッソサイズからたっぷりした量で楽しむアメリカーノまで、さまざまなカップサイズに対応している。また、氷の上に抽出することで、手軽にアイスコーヒーを楽しむことも可能。タッチパネルには、5種類のミルクメニュー選択が設定されており、さらに好みに合わせてフォームミルクの温度とミルクの厚みも細やかに調整することができる。きめ細やかなフォームミルクは、自宅で本格的なラテアートへ挑戦する楽しみも提供する。

シンプルな操作で自分好みの設定に

シンプルなタッチパネル操作

同製品はシンプルなタッチパネル操作で、コーヒーやお湯の抽出量、ミルクの温度とミルクの厚みを細やかに調整できる機能を備えている。また、フォームミルクの温度を11段階、ミルクの厚みを8段階 で変更が可能で、レシピに合わせたフォームミルクはもちろん、細部までこだわったアレンジをすることができる。さらに、カスタマイズした設定を保存することができるため、好みの味わいを繰り返し楽しむことができる。

スタイリッシュなデザイン

空間をラグジュアリーに演出するスタイリッシュなデザイン

機能だけでなくデザインにもこだわっている。なめらかな曲線を描いたフォルムとステンレススチールで仕上げたデザインは、シンプルさと美しさを兼ね備えており、空間をラグジュアリーに演出するインテリアとしても適している。