焼肉ライクは、11月20日～26日の期間限定で、「焼肉セット」を注文した人を対象に、対象の単品肉(ハーフ)を追加注文すると、値段はそのままで肉が150%盛りになるキャンペーンを開催。
「お値段そのまま肉量150%盛り! キャンペーン」対象の単品肉は、「バラカルビハーフ」(370円)、「牛ホルモンハーフ」(320円)、「但馬鶏ももハーフ」(280円)となる。
焼肉ライクの焼肉セットは580円から。他の割引との併用は不可。
”1人1台の無煙ロースター”を導入し、利用者それぞれのペースに合わせて好きな部位を好きなだけ自由に楽しむことができる焼肉ファストフード店「焼肉ライク」。 本キャンペーンは下記の全国75店舗で実施される。
東京都: 新橋本店/浜松町店/田町芝浦店/渋谷宇田川町店/渋谷道玄坂店/新宿西口店/新宿南口店/高田馬場店/五反田西口店/上野店/北千住店/池袋東口店/南池袋店/秋葉原電気街店/秋葉原中央通り店/神田西口店/ 御茶ノ水店/錦糸町北口店/錦糸町南口店/武蔵小山店/飯田橋店/大森西口店/蒲田西口店/中野サンモール店/高円寺店/立川南口店/東久留米店/八王子店/国立店/両国店/浅草店/新宿歌舞伎町店
千葉県:新京成八柱駅店/船橋ららぽーと前店/柏東口店/千葉C-one店
神奈川県:横浜鶴屋町店/横浜関内店/川崎店/川崎東口店/大船店/溝の口店/平塚四之宮店/海老名さがみ野店/平塚北口店/本厚木ミロードイースト店
埼玉県:大宮東口店/川越クレアモール店/川口駅東口店
茨城県:守谷サービスエリア上り店
北海道:札幌狸小路店/函館漁火通り店
宮城県:名取店
大阪府:近鉄鶴橋駅店/大阪福島駅前店/あべの橋店/十三店/なんば御堂筋店/難波なんさん通り店
京都府:京都河原町蛸薬師店
奈良県:大和西大寺駅店
兵庫県:神戸三宮店
新潟県:新潟駅前店
静岡県:静岡呉服町店
石川県:金沢諸江店
愛知県:名古屋新幹線口店/名古屋上前津店/中部国際空港セントレア店
岡山県:さんすて岡山店/岡山下中野店
広島県:ekie広島店
福岡県:天神西通り店/小倉魚町店
熊本県:熊本下通店
鹿児島県:鹿児島天文館店