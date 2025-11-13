焼肉ライクは、11月20日～26日の期間限定で、「焼肉セット」を注文した人を対象に、対象の単品肉(ハーフ)を追加注文すると、値段はそのままで肉が150%盛りになるキャンペーンを開催。

お値段そのまま肉量150%盛り! キャンペーン

「お値段そのまま肉量150%盛り! キャンペーン」対象の単品肉は、「バラカルビハーフ」(370円)、「牛ホルモンハーフ」(320円)、「但馬鶏ももハーフ」(280円)となる。

焼肉ライクの焼肉セットは580円から。他の割引との併用は不可。

”1人1台の無煙ロースター”を導入し、利用者それぞれのペースに合わせて好きな部位を好きなだけ自由に楽しむことができる焼肉ファストフード店「焼肉ライク」。 本キャンペーンは下記の全国75店舗で実施される。