すかいらーくレストランツが運営する「しゃぶ葉」は、11月20日から「ラムしゃぶ麻辣湯フェア」を開催する。同キャンペーンでは、ラムしゃぶが期間限定で復活するほか、「麻辣湯だし」&新トッピングの登場、九州黒豚の限定復活などが楽しめる。

ラムしゃぶ麻辣湯フェア

「ラムしゃぶ麻辣湯フェア」は、11月20日～1月中旬の期間中、「ラムしゃぶ コース」および「ラムしゃぶ＆国産牛 コース」を対象にしゃぶ葉全店で実施する。なお、12月26日～1月上旬の期間は「ラムしゃぶ＆国産牛 コース」が休止となる。

ラムしゃぶ コース

「ラムしゃぶ コース」は、大人が平日ランチが2,859円、平日ディナーが3,519円となる。また、平日はランチ・ディナーともに60歳以上は大人価格の330円引き、小学生は1,099円、幼児は無料。土日祝は平日価格に+220円、一部の都心価格店舗では+330円となる。

ラムしゃぶ コース 料金表

ラム肉は、ニュージーランド・オーストラリアのくせのない薄切りラムを使用しており、麻辣湯との相性も抜群。

新登場の「麻辣湯だし」は、まろやかな鶏と豚の白湯スープをベースに、ほんの少しの花椒油がピリッとアクセントになっている新だし。麻(しびれ)と辣(からみ)を、しゃぶ葉ならではの工夫で絶妙な配合に。

また、鶏・豚・八方だしにういきょうなどの香辛料を加えることで、優しい味と香りに仕上げているため、しびれやからみが苦手な人にもおすすめな一品となっている。

麻辣湯だし

麻辣湯だしに「香酢」を追加するとさっぱりとした味に、麻辣油(マーラーユ)や麻辣醤(マーラージャン)だれを追加するとシビ辛な味に、調整が可能。

味変薬味

「火鍋風薬膳セット」(+165円)を追加するとさらに本格的な味わいに。

また、専門店で人気の「モッツァレラチーズ」(4枚/+110円)、「紅白団子」(2個/+110円)、「ブンモジャ」、「さつまいも春雨」なども食べ放題で堪能できる。

さらに、やわらかい肉質で旨味溢れる上質な黒豚が期間限定で復活。脂身が強くなく甘みのある豚肉は、シャキシャキ食感の「細笹ねぎ」を巻いて食べると相性が良い。

九州黒豚

細笹ねぎ

なお、「ラムしゃぶ麻辣湯フェア」は、なくなり次第終了となる。

また、12月1日～25日の期間は、クリスマスに合わせて「チョコスプレー」の提供やネコロボシールのプレゼント、店内のネコロボのラッピングなどが実施される。