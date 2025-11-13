Gakkenは、11月13日に、各ジャンルに精通した町中華探検隊の精鋭が選ぶ、今本当に食べたい首都圏のメニュー72選を掲載した『町中華名店大百科【首都圏版】』(1,320円)を刊行した。

おじさん層に人気のイメージが強かった「町中華」だが、近年、「町中華のエモさ」に共感する若者や女性客が増加しており、世代を超えて支持される「町中華ブーム」が起きている。

同書は「麺」「餃子」「炒飯」「丼もの&皿めし」「定食・その他」の項目ごとに、各ジャンルに精通した町中華探検隊の精鋭が、「愛する町中華には駆け込み続けろ! 」を合言葉にピックアップした、今本当に食べたい首都圏のメニュー72選を紹介している。

これまでメディア掲載NGだった隠れた名店も掲載されている。掲載店舗の一部は下記の通り。

麺

取材拒否の店「春華亭(町屋)」、女将の丁寧な接客に注目「中華料理 永新(宮ノ前)」、500円の衝撃「らーめん高尾(荻窪)」ほか



餃子

ジャンボ餃子が名物「一圓(上石神井)」、昼も夜も楽しめる「青葉餃子(神奈川・青葉台)」ほか



炒飯

名古屋伝統の皿台湾が味わえる「玉川屋酒店(蒲田)」、新製法チャーシューで進化を続ける「一寸亭(根津)」ほか



丼もの&皿めし

東京屈指の老舗町中華「あさひ(浅草)」、あえてのオムライス「中華料理 一番(亀有)」ほか



定食・その他

卵使いの達人「中華屋啓ちゃん(荻窪)」、映画化もされた名店「中華風家庭料理ふーみん(南青山)」ほか



同書には、BS-TBS「町中華で飲ろうぜ」出演中の玉袋筋太郎氏と町中華探検隊メンバーによる座談会も収録されており、荻窪の名店「春木家本店」で町中華の現在・未来が語られている。

玉袋筋太郎×町中華探検隊 座談会ページ

町中華探検隊とは、町中華(個人経営の大衆的中華料理店)の研究・記録を行うグループ。同書には、町中華探検隊メンバーによる、個性豊かなコラムも掲載されている。また、同書に参加しているメンバーは下記の通り。

隊長

下関マグロ



副隊長

半澤則吉



隊員

森本聡子 年間600杯以上食べるラーメン女子。

佐藤樹里 チャーハン栄養士。累計5,000食以上のチャーハンを食す。

小野寺力 一般社団法人焼き餃子協会代表理事。

コヤマタカヒロ デジタル＆家電ライター。米・食味鑑定士の資格を持つ。

西益屋ハイジ 料理研究家。健康実用書にレシピ提供実績多数。

