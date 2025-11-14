すかいらーくレストランツが運営するバーミヤンは11月13日より、「熱々海鮮展(カイセンフェア)」を全店で開催している。

熱々海鮮展

席で仕上げるあんかけチャーハン&2種のおこげメニュー

昨年も好評だった「本ずわい蟹あんかけ土鍋チャーハン」(1,044円)が復活。本ずわい蟹、ふんわりとした卵白入り塩あんかけ、強火でパラっと炒めたチャーハンのバランスが絶妙な一品。熱々の餡を席でかけて仕上げるため「ジュージュー」という音も一緒に楽しめる。＋439円で「蟹3倍」にグレードアップできる。

「海老チリ熱々おこげ」(1,099円)は、サクサクのおこげにぷりぷりの海老チリを組み合わせた商品。目の前でかけられる熱々のソースが染み込めば、変化していくおこげの食感も楽しめる。

「海鮮あんかけおこげ」(1,099円)は、海鮮のうまみがつまった香ばしい餡に、揚げたてのサクサクおこげを合わせた一品。餡が土鍋に触れると「ジュージュー」という音と海鮮の香りが広がる。

鮑×麻辣湯の組み合わせが華やかな新メニュー

「柔らか鮑の麻辣湯」(1,429円)は、柔らかい食感の鮑を3個、豪快にのせた一品。10種類以上のスパイスを使用し、唐辛子の辛さや山椒の痺れが感じられる本格スープと鮑の相性が抜群だという。

牡蠣の土鍋焼きと濃厚なふかひれスープも登場

「牡蠣の土鍋焼き(ホイル包み)」(989円)は、揚げた牡蠣をオイスターベースの餡で煮込んだ一品。ホイルを開けた時に広がる香りと湯気も楽しめる。また、＋329円で牡蠣を1.5倍にグレードアップできる。

「濃厚ふかひれスープ(おこげ2枚付き)」(879円)は、鶏白湯に自家製のネギ油が香るふかひれスープ。鎮江香酢での味変でより深みのある味わいも楽しめる。

フェア対象期間は2025年11月13日～2026年2月18日まで。対象期間は予定であり、予告なく販売を終了する場合がある。