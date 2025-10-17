すかいらーくレストランツが運営するジョナサンは10月23日、早生(わせ)みかんスイーツをジョナサン全店で発売する。

糖度12度以上で甘く、とろけるような食感と果汁の多さが特徴の和歌山県有田産・早生みかんを使用したスイーツが登場する。(みかんゼリーおよびオレンジソースに含まれるみかんは、和歌山県有田産以外を使用)

「季節のジョナパフェDX(早生みかん)」(1,649円)には、早生みかんを贅沢に4個使用している。ボリュームがありながらもぺろりと食べられる爽やかな味わいに仕上げた。

「季節のジョナパフェ(早生みかん)」(989円)は、早生みかんを1.5個使用。爽やかなみかんと濃厚な北海道ソフトクリームの味わいが楽しめる。

「ワルトミカンデル(早生みかん大福)」(769円)は、もちもちのぎゅうひで早生みかんとマスカルポーネクリーム、あんこを包み、大福の上にソフトクリームをのせたメニュー。

「早生みかんとヨーグルトのミニパルフェ」(439円)は、さっぱりとしたみかんゼリーとヨーグルトの組み合わせで、食後のデザートにもぴったりの一品。

「自家製プリンのジョナサンデー(早生みかん)」(769円)は、早生みかんとなめらかな自家製プリンにソフトクリームを組み合わせたサンデー。