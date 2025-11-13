GOSSOが運営する食べ放題＆飲み放題専門店「肉ときどきレモンサワー。」は、11月17日から「生牡蠣放題! 牡蠣づくしフェア」を開催する。

生牡蠣放題! 牡蠣づくしフェア

「肉ときどきレモンサワー。」とは、卓上サワータワーやセルフたこ焼き&もんじゃ焼き、バラエティに富んだ豪華ラインアップが特徴の、TikTokで話題の食べ放題＆飲み放題専門店。

今回の「生牡蠣放題! 牡蠣づくしフェア」では、豪華"牡蠣料理"も食べ放題になった新コース「時間無制限220品食べ放題&飲み放題プラン」(6,050円)が仲間入りする。

本プランは、下記の牡蠣料理や「冬の北海道フェア」対象商品のほか、定番メニューのたこ焼きやもんじゃ焼きなどの席で作って楽しめる商品や、辛ラーメンやチヂミなどの韓国グルメ、焼き鳥、ピッツア、デザートなどのバラエティ豊かなメニューがすべて食べ放題に。

・「生牡蠣放題! 牡蠣づくしフェア」牡蠣料理

濃厚な海のミルク「生牡蠣」(858円)。口に入れた瞬間に広がる、クリーミーな旨みとほんのり潮の香りを楽しめる一品。

「牡蠣バター醤油もんじゃ焼き」(1,518円)は、濃厚な醤油ダレが染み込んだ牡蠣と鉄板の上で広がるバターの香りが特徴。

「牡蠣のお好み焼き」(1,518円)は、牡蠣がゴロゴロ入っており、外はカリッ、中はふわとろの食感を楽しめる。

カキフライ(748円)は、サクサクの衣の中からあふれ出す、外は香ばしく、中はとろける牡蠣のクリーミーな旨みを感じられる一品。

焼き牡蠣(バター醤油/968円)は、香ばしい醤油の香りと、とろけるバターのコクが絶妙な、プリッと焼き上げた牡蠣の濃厚な旨みを堪能できる一品。

・「冬の北海道フェア」対象商品(2025年11月1日～2026年2月28日まで開催)

ちらし手巻き寿司(いくら/紅ずわい蟹)

ずわい蟹とペンネのマヨグラタン

カニマヨピザ

北海道味噌ラーメン

キムチーズ鍋

白湯鍋

北海道スイートコーンバター

北海道クリームコロッケ

メロンボールアイス



なお、これらの商品は単品での注文も可能で、料理内容は一部変更となる場合がある。