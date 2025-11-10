圧倒的なサイズ感と、今にも動き出しそうなポージングが魅力のプライズフィギュアブランド「Grandista（グランディスタ）」。服のしわや筋肉、表情など、細部まで徹底的に作り込まれた造形は、まさに“究極のクオリティ”と呼ぶにふさわしい仕上がりです。

そんな「Grandista」から、TVアニメ『ONE PIECE』より、ルフィやサボといったキャラクターが新たに登場します。今回は、これまで「Grandista」で表現されてきた『ONE PIECE』の世界観を紐とき、今後登場予定の新商品とあわせて紹介していきます。

プライズフィギュアブランド「Grandista（グランディスタ）」とは

BANDAI SPIRITSが展開するプライズフィギュアブランド「Grandista」は、国民的アニメやゲームなど、人気作品を数多く立体化してきました。

約24～28cmのビッグサイズで造形されたフィギュアは、飾るだけで圧倒的な存在感！ 衣装や筋肉の質感、表情の微細な動きまで作り込まれた造形と、美麗な彩色。各キャラクターの個性を極限まで引き出したポージングで、作品の世界観を余すところなく再現しています。

なお、「Grandista」はクレーンゲーム専用景品（プライズ）として展開中。全国のアミューズメント施設やゲームセンターで手に入れることができます。

「Grandista」の『ONE PIECE』シリーズを振り返る

ここからは、『ONE PIECE』×「Grandista」の歩みを紹介していきます。最初に紹介するのは「ワンピース Grandista-RORONOA ZORO-」（2024年6月登場済）。本商品は『ONE PIECE』「Grandista」シリーズの第一弾として発表されたフィギュアです。

ワンピース Grandista-RORONOA ZORO-

なぜ第一弾が船長のモンキー・D・ルフィではなくゾロだったのか。担当者によると「アニメではワノ国編でのゾロの活躍が記憶に新しく、そのかっこよさの余韻が残っている時期でしたので、第一弾はゾロがよいのではと考えていました」とのこと。さらに、「スタンダードな着物姿で、圧倒的に大きくかっこいい、最新の造形密度のゾロなら、ファンの皆さまにもきっと喜んでいただけるはずだ」と思い、復活の第一弾としてゾロに決めました。

ゾロの起用を正式に告知した後の反響について、「長年弊社のフィギュアを応援してくださっているファンの皆さまから『Grandistaシリーズ復活！』という温かい反響をいただき、大変ありがたく感じました。また、登場後にはSNSなどで多数の獲得報告を拝見し、早い段階で品薄状態になっていたようでした。クオリティ面でもご満足いただけたようで、安心しました」と担当者は続けました。

“麦わらの一味”の大黒柱であるゾロは、「Grandista」の再始動を支える存在とでもあったといえますね。実際のフィギュアでは、抜刀の瞬間を切り取ったような迫力あるポージングで、剣士としての力強さを見事に表現しています。

ワンピース Grandista-MONKEY.D.LUFFY-

ワンピース Grandista-TRAFALGAR.LAW-

その後、闘志みなぎるルフィを立体化した「ワンピース Grandista-MONKEY.D.LUFFY-」（2024年8月登場済）、愛刀・鬼哭を抜き、鋭い眼光を放つトラファルガー・ローの「ワンピース Grandista-TRAFALGAR.LAW-」（2024年12月登場済）と続きます。

さらに、ギア5形態のルフィと、名だたる海賊たちが次々とラインアップに加わっていきました。

ワンピース Grandista-MONKEY.D.LUFFY GEAR5- 2025年2月登場済

ワンピース Grandista-EDWARD.NEWGATE- 2025年4月登場済

ワンピース Grandista-SHANKS- 2025年6月登場済

ワンピース Grandista-PORTGAS.D.ACE- 2025年7月登場済

大海原を駆ける猛者たちが続々と「Grandista」に集結！

ここからは、今後登場予定の新作フィギュアを紹介します。

ワンピース Grandista-MONKEY.D.LUFFY GEAR5-Ⅱ（2025年10月登場）

ワンピース Grandista-MONKEY.D.LUFFY GEAR5-Ⅱ ※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

「ギア5」に覚醒したルフィが登場。約23cmのビッグサイズで、ギア5の“自由さ”と“躍動感”が表現されており、圧倒的な迫力を誇ります。

振りかぶった右腕には「武装色の覇気」がまとわれ、躍動感が余すところなく表現されています。

大きく開いた口は、「ヒトヒトの実 幻獣種モデル“ニカ”」の自由奔放な力を感じさせるよう。また、ルフィの代名詞・麦わら帽子も網目まで精密に再現されており、ツルツルとした“ゴムの体”の質感や、筋肉の表現も見どころです。

＜商品概要＞

商品名：ワンピース Grandista-MONKEY.D.LUFFY GEAR5-Ⅱ-

登場日：2025年10月16日(水)より順次登場予定

商品仕様：全1種、約23cm

ワンピース Grandista-SABO-（2025年11月6日（木）より順次登場予定）

ワンピース Grandista-SABO- ※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

続いては、革命軍の参謀総長・サボ。ポートガス・D・エースから「メラメラの実」の能力と意志を受け継いだ男の覚悟を、鋭い眼光で表現しています。

左目のやけど跡も忠実に再現。腰を落とし、拳を握りしめたポージングは、まさにエースから継承した「火拳」を放つ直前の緊迫した一瞬。胸元のスカーフやコートの「なびき」も見逃せません。

ちなみに、サボは先ほど紹介した「ワンピース Grandista-PORTGAS.D.ACE-」と並べることでふたりの絆を感じられる構図になるとのこと。サボとエースを並べて飾ることで、「もしふたりがふたたび肩を並べて戦ったら……」という“if”の世界を楽しめる仕様になっています。

＜商品概要＞

商品名：ワンピース Grandista-SABO-

登場日：2025年11月6日(木)より順次登場予定

商品仕様：全1種、約23cm

ワンピース Grandista-RORONOA ZORO Ⅱ-（2026年1月登場予定）

ワンピース Grandista-RORONOA ZORO Ⅱ- ※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

剣士・ゾロが再登場。頭にバンダナを巻いた“三刀流”スタイルでフィギュア化されます。両手を広げたポージングのため、組み立てた際には思わず「おぉ……」と声が漏れるほどのボリューム感。箱から出して完成させるまでの過程も、楽しみのひとつとして味わえるでしょう。

この大きなサイズだからこそできる、肌の質感や着物の布感といったディテールにも細かなレタッチを施し、リアリティを追求。刀を握りしめている前腕や、肩の僧帽筋の盛り上がり、見事に割れた腹筋までリアルに表現されています。バンダナを巻いた姿は眼光の鋭さも際立ち、真剣な表情がより一層強調されています。

＜商品概要＞

商品名：ワンピース Grandista-RORONOA ZORO Ⅱ-

登場日：2026年1月より順次登場予定

商品仕様：全1種、約19cm（横幅約41cm）

ワンピース Grandista-BOA.HANCOCK-（2026年2月登場予定）

ワンピース Grandista-BOA.HANCOCK- ※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

最後に紹介するのは、元王下七武海にしてアマゾン・リリーの皇帝、ボア・ハンコック。“世界一の美女”と称されるその美貌を、フィギュアでも完全再現しています。妖艶な表情と抜群のスタイル、しなやかに流れる髪や腹部の曲線美まで、細部に至るまで美しく造形。

ハンコックの代名詞「人を見下しすぎるポーズ」も盛り込まれ、「海賊女帝」の名にふさわしい気品と威厳を演出しています。また、長髪の流れやマントのなびきが生み出す動きの表現も必見。静止しているはずなのに、まるで風を受けているかのような躍動感が伝わってきます。

＜商品概要＞

商品名：ワンピース Grandista-BOA.HANCOCK-

登場日：2026年2月より順次登場予定

商品仕様：全1種、約28cm

担当者からのメッセージが到着！

いかがでしたでしょうか。『ONE PIECE』の「Grandista」シリーズは10月にルフィ、11月にサボ、2026年1月にゾロ、2月にハンコックと、続々と登場予定です。大迫力のフィギュアを、ぜひゲットしてみてください。

最後に、BANDAI SPIRITS担当者からのメッセージをお届けします！

＜担当者メッセージ＞ 皆さん、いつも「Grandista」シリーズをご愛顧いただきありがとうございます。「Grandista」は、「圧倒的なサイズと造形密度を極限まで高めた、プライズフィギュアの“限界”に挑戦するシリーズ」になります。これまで登場したルフィ、ゾロ、サボ、エースなど、どれもファンの皆さまの熱い声に支えられて生まれたものです。 そして今後も、物語の核心に迫るキャラクターや新形態を、「Grandista」ならではのスケールとクオリティでお届けしていきます。2026年以降も、皆さまの「飾りたい！」「集めたい！」という気持ちに応えられるよう、企画担当・原型師・生産担当とチーム一丸となって、“最高の一体”を目指して開発を進めていきますので、ぜひ、これからの「Grandista」シリーズにもご期待ください。あなたの“推し”が、最高の姿で登場する日を楽しみにしていてくださいね！

