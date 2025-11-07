ローソンは、11月11日より、全国のローソン店舗（一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く）で、TVアニメ『桃源暗鬼』キャンペーンを実施する。

本キャンペーンでは、対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルクリアファイル（全6種）がもらえる企画や、店頭でのオリジナル商品の販売、＠Loppiでのオリジナルグッズの受注販売も行う。

先着・数量限定でもらえるオリジナルクリアファイル

11月11日AM7:00～11月24日の期間中、対象のお菓子を2点購入すると、先着・数量限定でオリジナルクリアファイル（全6種）をその場で１枚プレゼントする。景品がなくなり次第終了。

ローソン店頭グッズ

11月11日より、ローソン店頭にてグッズを販売する。ラインナップは「アクリルスタンド」（全6種・各1,980円）、「グリッター缶バッジ（ブラインド仕様）」(660円)。なくなり次第終了。

@Loppi・HMV&BOOKS onlineオリジナルグッズ販売

11月11日AM10:00～12月15日23:30の期間中、@Loppi・ HMV&BOOKS onlineにて、オリジナルグッズを販売する。受付期間中であっても、受付を終了する場合がある。

ラインナップは、「フェイスタオル」（全6種・各2,970円）、「ポーチ＋ステッカー6枚セット」（全1種・3,630円）、「ラバーマット」（全1種・4,400円）、「アクリルスタンド」（全6種・各1,980円）、「グリッター缶バッジ」(単品660円、6種コンプリートセット 2種・各3,960円)

カード付きウエハース

11月11日より「カード付きウエハース」（290円）をローソン・HMV一部店舗にて販売する。なくなり次第終了。＠Loppi・HMV&BOOKS onlineでは11月11日AM10:00よりBOX（20個入り）の受注販売を行う。

ローソン店頭コピー機オリジナルブロマイド販売

全国のローソン店頭のマルチコピー機(一部店舗を除く)にてTVアニメ『桃源暗鬼』のオリジナルブロマイドを販売する。販売価格は、L判300円、2L判500円。

(C)漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会

(C)Lawson, Inc.

※画像は全てイメージです。また、各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。