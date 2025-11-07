サントリーの「茉莉花(まつりか) 緑茶割・JR(ジェイアール) 缶」が10月28日、全国のコンビニエンスストアで数量限定で発売されました。

サントリーの人気商品「茉莉花」は、ジャスミンの茶葉から作った爽やかな香りの乙類焼酎と、すっきりとした後味の焼酎甲類をあわせたジャスミン焼酎です。

心地よい香りと食事に合う軽やかな味わいが好評で、JJ(ジャスミン焼酎のジャスミン茶割り)、JR(ジャスミン焼酎の緑茶割り)といった飲み方も人気です。

今回は、「茉莉花 緑茶割・JR(ジェイアール) 缶」と、おうちで作るカジュアルな中華料理をあわせてみました。

無糖・無炭酸＋アルコール分4％でやわらかい口当たり

まずは、「茉莉花 緑茶割・JR缶」をひとくちいただきます。

緑茶に加え、玉露焼酎が使用されており、緑茶のうま味や甘味、ほのかな渋味が感じられます。無糖・無炭酸で、アルコールは4％とひかえめであり、やわらかい口当たりと、茶葉のあじわいを楽しむことができます。

この美味しさを、缶で手軽にあじわえるのは嬉しいですね。

茶葉のモチーフが描かれたパッケージが爽やかな印象です。

寒い日にぴったり! フライパンで作る「肉まん」×「茉莉花 緑茶割・JR缶」

では、さっそく実食。「茉莉花 緑茶割・JR缶」に、フライパンで手軽に作れる「肉まん」をあわせてみました。肉まんって、寒くなると無性に食べたくなりませんか？

というわけで、作ってみました。刻んだザーサイを加えて美味しく仕上げました。

肉汁たっぷりの肉まんと、「茉莉花 緑茶割り」の清涼感のあるテイストが見事にマッチしています。無炭酸で、ゴクゴク飲めるのも嬉しいポイントです。

しかも無糖。中年太りが気になるお年頃の筆者でも罪悪感ゼロで楽しめました。

甘味と酸味のバランスが絶妙「酢豚」×「茉莉花 緑茶割・JR缶」

次の料理は「酢豚」です。カラッと揚げた豚バラ肉が食べ応え抜群、かつハイカロリーなこちらのひと皿ですが、「茉莉花 緑茶割り」と一緒にいただくと、あら不思議。

こってりとした脂を、ジャスミン茶×緑茶の清々しくフレッシュな風味でリセットしてくれます。とってもヘルシーなお料理をいただいている気分です。

おかげで箸が進みますが、胃もたれゼロ。罪悪感もゼロ♪

羽根付き「冷凍餃子」×「茉莉花 緑茶割・JR缶」

まだまだ食べます。

3品目の料理は、スーパーで購入した「冷凍餃子」です。最近は、油も水もフタもいらない「羽根付き冷凍餃子」なんていう便利な商品が売られています。コツもテクニックもいらないので、失敗する心配もなしです。

フライパンに餃子を並べたら、あとはタイマーをセットするだけ。簡単にパリパリの羽根付き餃子ができちゃいます。

こちらも「茉莉花 緑茶割り」と一緒にいただきました。「茉莉花 緑茶割り」の軽やかな風味が、ガツンとニンニクが効いた餃子にも見事にマッチしていて美味しい。茶葉のシャープな後味が心地よいです。

炭酸でお腹がふくれることもないので、食事をしながら長時間お酒を楽しみたいときにもピッタリですね。

ゆったり まったりお酒を楽しみたい日におすすめ

今回は「茉莉花 緑茶割・JR(ジェイアール) 缶」を食レポしました。

ジャスミン焼酎「茉莉花」に合うよう、3種の茶葉をブレンドし抽出した緑茶に加え、玉露焼酎を使用した「茉莉花 緑茶割・JR缶」は、緑茶の清涼感ある味わいをしっかりと感じられる商品です。

無糖・無炭酸で軽やかな飲みごこちが特徴的で、炭酸でお腹がふくれることもないので、ゆっくり長時間楽しめそうです。

今回はこってりとした中華料理にあわせましたが、おでんや鍋料理、湯豆腐などにもマッチするはず。ぜひ色々なお食事と一緒におめしあがりいただきたいです。