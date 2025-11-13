ファミリーマートは11月11日、和歌山県産食材を使用したお弁当とパン、和歌山県の名店が監修したラーメンなど4商品を、関西地方(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県(一部店舗))のファミリーマートで発売した。

同社は和歌山県と、2010年10月26日に地域活性化のための包括的連携協定を締結しており、相互協力のもと、オリジナル商品の開発や販売など様々な取り組みを行っている。

今回、11月22日の和歌山県「ふるさと誕生日」を記念し、和歌山県産のしらす、ねり梅を使用した「和歌山県産しらすと梅のお弁当」(390円)、和歌山県産みかん果汁のクリームを使用した「ふんわりもっちパン(みかん)和歌山県産みかんのクリーム使用」(165円)、和歌山県の名店が監修した「井出商店監修和歌山中華そば」(578円)と「玉林園監修抹茶クリームシュー(グリーンソフト風味)」(149円)を発売した。

紀州犬をモチーフにした和歌山県のPRキャラクター「きいちゃん」をパッケージに使用し、和歌山の魅力やおいしさを訴求するとともに和歌山県を盛り上げる。

しらすと梅のお弁当は、ごはんの上に野沢菜を乗せ、和歌山県産のしらすとねり梅をトッピングした商品。

ふんわりもっちパンは、関西で人気のふんわり・もっちりとした白生地に、和歌山県産みかん果汁を使用したクリームシートを織り込んだ。クリームシート折り込みの際にオレンジピールを追加し、味のアクセントにしている。

和歌山中華そばは、名店「井出商店」監修のラーメン。コクのある豚骨スープに2種の醤油を合わせることで、まろやかだけどしつこくない「豚骨を味わえるスープ」に仕立てた。

抹茶クリームシューは、和歌山県で人気のアイス「グリーンソフト」をもとに開発したシュークリーム。抹茶本来の風味はそのままに、さっぱりとした後味と程よい甘みが特長。

「きいちゃん」がファミマプリントにも登場

和歌山の魅力をより多くの人に訴求すべく、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」でも、きいちゃんのイラストブロマイド&シール2種類が11月20日10時より発売開始となる。

「和歌山フェア記念ふるさと誕生日ver.」(ブロマイドL判 200円/シールL判 400円)は、ふるさと誕生日を記念したきいちゃんのブロマイド&シール。12月8日23:59 までの期間限定販売となる。

「和歌山フェア記念 基本ver.」(ブロマイドL判 200円/シールL判 400円)は、きいちゃんのイラスト6種類がセットになったブロマイド&シール。