なんと甘美な響きか。おそらくは幼少期に憧れた、あの“マンガ肉”の影響だろう。「骨付き肉」――。このワードについ興奮してしまうのは、記憶の隅にある幼心が条件反射的に顔を覗かせるからに違いない。

実はごく最近、あの焼肉チェーン「熟成焼肉いちばん」がグランドメニューを改定。人気の食べ放題メニューに「特製たれ漬け骨付きカルビ」が追加されたらしい。絶対ウマいじゃん、そんなの。聞き捨てならん! ということで、さっそく店舗で気になる新メニューを味わってきたぞ〜!

「特製たれ漬け骨付きカルビ」登場! 熟成焼肉いちばんの新メニューを実食

充実の食べ放題メニューやランチセットが大人気の焼肉チェーン「熟成焼肉いちばん」。去る10月16日にグランドメニューが改定され、冒頭で触れた「特製たれ漬け骨付きカルビ」や「やわらか牛ロース」「鶏なんこつ」など、さまざまなメニューが新たに加わったらしい。

この日は上カルビ、上ロース、牛ハラミなどの厳選された肉が食べ放題になる「スタンダードコース」をセレクト。もちろんいろんなメニューを満遍なくいただく予定ではあるが、せっかくなので新メニューから先に攻めてみよう。

はい、到着! 新しいサイドメニュー「特製ニラチヂミ」や「なんこつの唐揚げ」も注文してみたのだけど、やっぱり「特製たれ漬け骨付きカルビ」(写真中央)の存在感がスゴい! こんなにデカいのかよ!

ということで、まずは焼き上がりに時間がかかりそうな骨付きカルビを網の上にセットしつつ……

「やわらか牛ロース」もオン。

骨付きカルビをいい感じに育てている間に、先に焼き上がった「やわらか牛ロース」を……まずは何もつけずにいただきます!

うわっ、ウッマ～～～……! メニュー名どおり、めちゃくちゃ柔らかい! 牛肉の赤身と脂身のバランスがめちゃくちゃいいし、肉の旨みもたっぷりと感じられる。マジでこのきめ細かい肉質が上品&上質でたまらん……!

甘辛いタレの味もついているので、そのまま食べても十分に美味しいのだが、好みに応じて卓上のタレをつけるのもオススメ。個人的には甘口醤油ダレが一番のお気に入りだ。ああ、ウマい。ご飯も食べたくなる……!

そうこうしている間に骨付きカルビもいい感じに仕上がってきたので、ハサミで3等分にカット。

よし、さすがにそろそろいい頃だろう。骨付きカルビと一緒に届いたビニール手袋を装着し、おもむろに骨付きカルビを……ガブッ!

くぅぅぅ～～～ッ、ウマいッ!! カルビは肉厚で肉々しく、ワイルドな噛み応えとジューシーな肉質のバランスが最高だ。しかもちゃんとタレに漬けられており、そのまま食べても味付けがめちゃくちゃキマっている。噛めば噛むほど香ばしいカルビの旨みが溢れ出てくるじゃないか。

もちろん、タレにつけても抜群にウマい。ってゆーか、骨の裏にちょこっとだけついている脂身部分もめちゃくちゃウマいんだが!? むしろこのカラッとした食感のジューシーな脂身こそが真打ちじゃないかと思うほど旨みがあるぞ!

続いては「鶏なんこつ」。軟骨周りの肉もたっぷりとついているようだ。時間をかけてしっかりと火を入れて食べてみたところ……

想像以上に激ウマなんですけどッ!!!! えっ、ちょっと待って……これ、優勝してるかもしれない。骨付きカルビもやわらか牛ロースもめちゃ美味しかったけど、これは意表を突くウマさというか、衝撃度で言えば一番大きいかもしれない。

軟骨はコリッコリでめちゃくちゃ歯ごたえがよく、その周りについた肉部分がめっちゃくちゃジューシー! 焼いている間、「やけにファイヤーがいきり立ってるな」とは思ったが、この部位、めちゃくちゃ脂がついている箇所なんだと思う。そのおかげでめちゃくちゃ香ばしく仕上がっているし、マ・ジ・で・超ジューシーで旨みの強さがハンパじゃない!

塩味で注文したけど、これは英断だったと思う。鶏なんこつの旨みがダイレクトにわかるし、ちょっとレモンたれをつけてさっぱり食べるのもウマかった。これは思わぬ伏兵。マジでみんな、絶対に食べてみて!

軟骨つながりでいくと、新メニューの「なんこつの唐揚げ」もサクサク&コリコリ食感はもちろん、衣にもしっかり味付けがされていてすごく美味しかったし……

「特製ニラチヂミ」も外はカリカリ、中はふわふわで絶品だった! ほのかに酸味を感じる甘辛ダレも本格的でよかったな〜。

「熟成焼肉いちばん」といえば、ごはんはマスト。ここは土鍋でごはんを炊いていて、これがガチでウマいのだ。しかもこのご時世に国産米ときた。今回は「海苔たっぷり焼肉専用ごはん」と名物の「いちばん熟成上カルビ」、そして「カルビスープ」を注文。

カルビをたっぷりタレにつけて……

海苔がたっぷり乗ったごはんにバウンドさせ、一緒にバクッ! ぐううぅぅぅぅぉぉおおおおお、めっちゃくちゃウマいッッッ! 焼き肉といえばこれでしょ! マジで最高! 無限にいけるわ～……!

その後も牛肉も海鮮も好き放題に堪能! 個人的には「すき焼きカルビ」が特に大好きで、これを生卵にたっぷりとくぐらせて、ご飯と一緒に食べるのが至福……!

締めのデザートには、やはり新たに新メニューに加わった……

「国産おさつバター」をチョイス! これがまた……

たまらなくウマい! さつまいもの甘み、バターのまろやかなコクと風味、そしてほのかな塩味が完璧なマリアージュを奏でている。これはメニュー表上ではスイーツ枠ではないけど、締めのスイーツにピッタリ。デザートバーにあるソフトクリームなんかを添えても絶対に美味しいはず。おみそれしました。

ちなみに、今月は誕生月だったので、アプリの誕生日クーポンを利用。会計がなんと15%もオフになったぞ! 誰でもすぐに利用できるので、これは試さなきゃ大損ですぞ。

ということで、当然ながら新メニューにハズレなし。夢中になって食べまくってしまったが、まさに肉と一緒に心まで燃え上がった気分だ。骨付きカルビ、そして鶏なんこつ。“骨系”メニューには特に注目だ!