レインズインターナショナルが展開する「牛角」は11月6日～12月25日、冬季限定の「韓国フェア」を全国の牛角店舗で開催する(牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前を除く)。

韓国フェア

「牛角流サムギョプサル」(693円)は、「旨辛ダレ」と「塩胡椒」から選べる2つの味わい。香ばしく焼き上げたジューシーな豚カルビを、「サンチュ味噌」「コチュマヨ」「チーズソース」の3種ソースで楽しめる。

一口で脂の旨みが広がる「コロコロ牛ホルモン(マルチョウ)」(638円)や、七輪の上で踊るように焼き上がるライブ感満載の「チュクミ(イイダコの七輪焼き)」(638円)も、焼肉屋ならではの味わい。

さらに、辛さ際立つ「イイダコと豚肉の辛口炒め」(473円)や、ピリッと広がる辛さが後を引く「ピリ辛マンドゥ」(418円)など"旨辛"なおつまみが登場。

旨辛ダレをまとったチキンに、熱々のとろ～りチーズが絡む「チーズ旨辛チキン」(528円)、濃厚でクリーミーな「カルボナーラトッポギ」(473円)など、旨辛×チーズなグルメも揃う。

食後は、七輪で炙ってサクサク×ひんやり食感が楽しい「チョコチュロスクッキーバニラ」(418円)で、最後まで"渡韓気分"が味わえる。