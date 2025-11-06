「焼肉きんぐ」は、4,000円分のクーポン券や非売品のオリジナルグッズ4点が入った「焼肉きんぐの福袋2026」(3,000円)の追加抽選受付を、一部の店舗限定で11月4日よりスタートした。

今回、下記の店舗が応募対象店舗として追加された。



・焼肉きんぐ 酒田店(山形県)

・焼肉きんぐ 仙台一番町店(宮城県)

・焼肉きんぐ 新潟小新店(新潟県)

・焼肉きんぐ 新潟駅南店(新潟県)

・焼肉きんぐ 新津店(新潟県)

・焼肉きんぐ 長岡店(新潟県)

・焼肉きんぐ 新潟河渡店(新潟県)

・焼肉きんぐ 浦和美園店(埼玉県)

・焼肉きんぐ 梅島店(東京都)

・焼肉きんぐ 横浜栄店(神奈川県)

・焼肉きんぐ 多治見店(岐阜県)

・焼肉きんぐ 京都桃山店(京都府)

・焼肉きんぐ 1号線京都横大路店(京都府)

・焼肉きんぐ 名張店(三重県)

・焼肉きんぐ 今治店(愛媛県)



「焼肉きんぐの福袋2026」(3,000円)は、非売品のオリジナルグッズ4点や4,000円分のクーポン券(500円分×8枚)が入っており、申し込みは焼肉きんぐ公式アプリからの事前抽選販売となる。



なお、事前抽選応募期間は11月4日～11月14日まで。11月26日以降、公式アプリにて当選発表される。当選者への販売期間は2026年1月2日～8日までとなる。

クーポン券については、有効期限が2026年1月13日～3月31日のクーポン券が4枚、4月1日～6月30日のクーポン券が4枚、計8枚入っている。店内飲食時のお会計3,000円ごとに、クーポン1枚が利用可能。なお、他の割引券との併用は不可。



「焼肉きんぐ公式アプリ」をダウンロードし、会員登録後、アプリ内の特設ページから応募が可能となる。