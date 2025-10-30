日本ケンタッキー・フライド・チキンは1月1日、「ケンタ福袋」(3,500円)を全国のケンタッキーフライドチキン店舗で発売する。また、11月6日より、事前抽選販売の受付を専用特設サイトで開始する。

毎年好評の福袋が、今年もさらにおトクな内容で登場する。人気定番メニューの「KFC全店共通引換券」5,350円相当(オリジナルチキン2ピース引換券3枚、バーガー1個引換券2枚、ポテト(S)1個引換券3枚、ビスケット1個引換券3枚、カーネルクリスピー1ピース引換券3枚)に加え、今年は「ビスケット型お昼寝枕」が新登場。"ビスケットの親しみやすさを、日常でも感じてもらいたい"という想いから生まれた限定アイテムとなる。表面のこんがり焼き色や特製ハニーメイプルを忠実に再現した、遊び心あふれるデザイン。直径約20cmの使いやすいサイズ感で、お昼寝やリラックスタイム、移動中の休憩にも適している。

さらに今年も、抽選で人気商品の無料券が当たる「クーポンつきケンタおみくじ」が付いてくる。小吉が出ると「オリジナルチキン」1ピース無料券、中吉で「チキンフィレバーガー」無料券、大吉だと「トクトク4ピースパック」無料券がもらえる。

発売日は2026年1月1日。一部店舗では12月26日以降、または1月2日以降に発売する場合がある。また、11月6日から11月20日までの期間、専用特設サイトにて事前抽選販売の受付を実施する。事前抽選販売で販売予定数量に達した場合には販売終了となり、当選者以外への販売は行われない。