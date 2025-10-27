日本ケンタッキー・フライド・チキンは、10月29日〜11月25日までの期間限定で、「ケンタランチ」の人気バーガーセット2種、「チキンフィレバーガーセット」と「和風チキンカツバーガーセット」を各590円で販売する。

平日・土日ともに、10時から15時のランチタイムで楽しめる「ケンタランチ」では、KFC自慢の「オリジナルチキン」やボリュームのあるバーガー、手軽に食べられるツイスターなど、ランチタイムを充実させるラインナップを用意している。

今回、期間限定で「ケンタランチ チキンフィレバーガーセット」と「ケンタランチ 和風チキンカツバーガーセット」の2種を、それぞれ通常価格より260円おトクな590円で提供する。

1983年に発売され、40年以上の歴史を持つ「チキンフィレバーガー」は、創業者カーネル・サンダースが編み出した11種類のハーブ&スパイスで味付けされたジューシーなチキンフィレと、オリーブオイル入りマヨソースの組み合わせが特徴。1995年に発売され、"和カツ"の愛称で親しまれてきた「和風チキンカツバーガー」は、醤油風味のテリヤキソースをたっぷり絡めたチキンカツに、マヨソースと千切りキャベツを組み合わせた、バランスのよい味わいが魅力である。

「ケンタランチ」は、仕事中のランチタイムのエネルギーチャージにも、家族での週末ランチにも最適。実施期間は、2025年10月29日〜11月25日まで。全国のKFC店舗で販売する。