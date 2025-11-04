日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、「香るゆず七味チキン」を11月5日から数量限定で販売する。

上品なゆずの香りとピリ辛七味のハーモニーがたまらない「香るゆず七味チキン」が数量限定で登場。ジューシーなチキンに上品なゆずの香りがふわっと広がり、七味唐辛子のピリッとした刺激がアクセントで、思わずもう一口食べたくなる一品。

チキンの下味はかつおや昆布の旨味をベースとしているため、ゆずの風味とマッチしてより味わい深い仕上がりに整っている。KFCファンはもちろん、ゆずと辛みのハーモニーを味わいたい人にもおススメだという。

「ポテトチップス KFC オリジナルチキン味」「ポテトチップス KFC 香るゆず七味チキン味」

カルビーのロングセラー商品「ポテトチップス」とのコラボレーションチップスも期間限定で復活！ KFC定番の「オリジナルチキン味」と新商品「香るゆず七味チキン味」の2種類を全国のコンビニエンスストアで購入できる。パッケージには数量限定で、KFC店舗で利用できるクーポン券が付いており、「香るゆず七味チキン」を30円おトクに楽しめる。

「香るゆず七味チキン」と、カルビーとのコラボレーション商品の発売を記念して、KFC公式X(旧Twitter)やカルビーPR部公式X(旧Twitter)で、抽選で「デジタルKFCカード」や「香るゆず七味チキン無料お試し券」が当たるキャンペーンを実施する。詳しくは、公式HPに掲載。