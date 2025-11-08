ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」(大阪市此花区)は、2025年11月7日(金)より、ミニオン・パークで会えるイルミネーションの「ミニオン」をモチーフとしたロビー装飾「ミニオンクリスマスデコレーション」を実施する。

ホテル ユニバーサル ポート クリスマスデコレーション(イメージ)

「ホテル ユニバーサル ポート」「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」は、エントランスやロビーにてミニオンたちに季節ごとにテーマを設けてデコレーションを行っており、今季のテーマは「クリスマス」。サンタ帽をかぶったり、スキーを楽しむミニオンたちが、ホリデーシーズンを盛り上げる。

沢山のプレゼントに囲まれて幸せいっぱいのミニオンたちと一緒に、クリスマスの訪れを感じることができる空間をお届け。また、「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」にはリボンをまとったクリスマスツリーが設置される。ツリーと一緒に写真を撮影し、思い出に残るクリスマス体験を演出する。ミニオンのハチャメチャなかわいさいっぱいの「ホテル ユニバーサル ポート」「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」で、とびっきりの笑顔はじけるクリスマスホリデーを過ごしてみたい。ロビー装飾 クリスマスデコレーションの実施期間は、2025年11月7日(金)～12月26日(金)となっている。





サンタ帽をかぶったミニオンたち(ホテル ユニバーサル ポート)





リボンをまとったツリーとオーナメントとミニオンたち(ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ)

※画像はイメージ