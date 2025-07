エルティーアールは7月25日より、映画『トイ・ストーリー』の30周年を祝うスペシャルなカフェ「トイ・ストーリー」OH MY CAFEを、東京・大阪・愛知にて順次オープンする。

「トイ・ストーリー」OH MY CAFÉ

「トイ・ストーリー」OH MY CAFÉでは、『トイ・ストーリー1』作中ラストのクライマックスシーンから、『トイ・ストーリー2』、『トイ・ストーリー3』、『トイ・ストーリー4』の名シーンまで、これまでの歴史を振り返るメニューや、人気キャラクター達をイメージしたドリンクが多数登場。全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーメニューとなっている。

開催期間は、東京「OH MY CAFÉ」(表参道ヒルズ本館)および大阪「Collabo_Index心斎橋」(大阪市中央区)では7月25〜9月15日、愛知「BOX cafe&spaceグローバルゲート2号店」(愛知県名古屋市)では、8月7日〜9月21日。なお、7月11日よりカフェ公式サイトにて予約受付(予約金770円)がスタートしている。

■フードメニュー(一例)

<トイ・ストーリー>To infinity and beyond!ハヤシライスプレート

ラストシーンをイメージしたハヤシライスプレート。2,090円。

<トイ・ストーリー3>裏切りのトマトグラタンプレート

焼却炉のロッツォをイメージしたトマトグラタンプレート。2,090円。

<エイリアン>ゼリーパフェ クレーンゲームの中に入ったエイリアンをイメージしたパフェ。1,490円。

■ドリンクメニュー(一例)

<ウッディ>ミックスフルーツジュース

<バズ・ライトイヤー>ホワイトグレープジュース

ウッディをイメージした「オレンジ&リンゴジュースベースにバナナといちごの果肉が入った」ジュースと、バズ・ライトイヤーをイメージした「キウイ、ブルーベリーの果肉入りの白ぶどうジュース」。いずれも1,090円。

「トイ・ストーリー」OH MY CAFÉ(左)<ウッディ>ミックスフルーツジュース、(右)<バズ・ライトイヤー>ホワイトグレープジュース

オレンジジュース

アイスティー

アイスコーヒー

いずれもオリジナルカップで提供される。価格は990円。なお、カップはお持ち帰り可能。

「トイ・ストーリー」OH MY CAFÉのテイクアウトカップ

■期間限定メニュー(前期/後期)一例

<シド>真っ黒キーマカレー

アンディの隣の家に住む少年、シド・フィリップスをイメージしたインパクト抜群のキーマカレー。ベビーフェイスの最中付き。1,990円。

<ダッキー&バニー>フルーツサンド

いつも一緒な毒舌コンビのダッキー&バニーをイメージしたフルーツサンド。1,890円。 <バターカップ>バター風味ミルクセーキ

バターカップをイメージしたバター風味のミルクセーキ。バターカップのハート模様をイメージしたいちご付き。1,290円。

「トイ・ストーリー」OH MY CAFÉ(左)<ダッキー&バニー>フルーツサンド、(右)<バターカップ>バター風味ミルクセーキ

■スーベニア(一例)

ストローチャーム(ランダム10種) 対象のドリンクとセットで購入できるストローチャーム。1メニューにつき10点まで購入可。各660円。

「トイ・ストーリー」OH MY CAFÉ ストローチャーム

マグカップ

対象のホットドリンクとセットで購入可能。1メニューにつき1点まで購入可。各2,200円。

「トイ・ストーリー」OH MY CAFÉ マグカップ

オリジナルグッズ(一例)

アクリルキーホルダー(ランダム9種)… 770円

ステッカーA・B(各ランダム10種)… 605円

エコバッグ… 2,750円

ネックストラップ… 1,650円



「トイ・ストーリー」OH MY CAFÉ オリジナルグッズ

