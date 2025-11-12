【2025年11月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。

今週は、人気ラーメン店監修の家系ラーメンや、たんぱく質が摂れるロールパンなど、さまざまな商品が発売されています。

2025年11月の新商品5品まとめ(11月11日〜11月17日)

「にんにく無双チャーハン」(399円)

価格 : 399円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

にんにくを存分に味わえる、にんにくチャーハンです。

「たんぱく質が摂れるチキン&チリ」(432円)

価格 : 432円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ローストチキンと半熟ゆで玉子、チリソイミートを組み合わせた食べ応えのあるロールパンです。

「味しみ卵とじロースかつ煮」(429円)

価格 : 429円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

とんかつと玉ねぎを甘じょっぱい醤油ベースの割下で煮込み、卵でとじた味しみの良いロースかつ煮です。

「中華蕎麦とみ田監修家系ラーメン」(680円)

価格 : 680円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、山口県、九州、沖縄

「中華蕎麦とみ田」監修の家系ラーメン。家系定番の厚みのある麺と、豚と鶏の旨みに醤油のキレが効いた豚骨醤油スープが特長です。
※11月19日以降順次発売

「トリュフ香る3種きのこのクリームパスタ」(594円)

価格 : 594円
販売地域 : 北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、東海、近畿

しめじ、エリンギ、舞茸、ベーコンを盛り付けた、きのこクリームパスタです。トリュフオイルを使用することで香り良く仕上げています。
※11月19日以降順次発売

まとめ

今週はにんにくの旨みをしっかり感じられる「にんにく無双チャーハン」や、寒い日にうれしい「味しみ卵とじロースかつ煮」など、食欲をそそるメニューが勢ぞろい。

さらに、「中華蕎麦とみ田監修家系ラーメン」や「トリュフ香る3種きのこのクリームパスタ」といった、ランチにもディナーにもぴったりな本格派の麺メニューも登場しています。また、「たんぱく質が摂れるチキン&チリ」といった栄養素が気軽に摂れる商品も!

この季節ならではの新商品を、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

