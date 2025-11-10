11月も中旬に差し掛かり、季節は一気に冬へと歩みを進めています。寒さとともに味わいを深めていく食材も多く、この時期ならではのスイーツも楽しみですね。

本記事では、ファミリーマートで11月11日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。ふんわり食感の生チョコパンケーキ、「東京ばな奈」監修のクレープ、ナッツと塩キャラメルの濃厚なオペラケーキなど、気になる品が多数ラインナップしています。

2025年11月の新作5品まとめ(11月11日発売予定)

本記事ではファミリーマートで11月11日以降に販売されるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介します。

ファミリーマート2025年11月のスイーツ新商品まとめ

11月11日発売の新商品は、ふんわり食感の2個入り生チョコパンケーキ、「東京ばな奈」監修のバナナカスタードクレープ、お芋とはちみつバターのパフェ、6層仕立ての濃厚なオペラケーキ、カスタード味とキャラメル味あんの食べマスモッチなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「ふんわり生チョコパンケーキ2個入」(158円)

価格 : 158円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

ふんわり食感の、2個入りの生チョコパンケーキ。生チョコクリームと生チョコホイップクリームを、ふんわりしたパンケーキ生地でサンドしました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「バナナかすたあどクレープ」(268円)

価格 : 268円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「東京ばな奈」監修のクレープ。もちもち食感のクレープ生地の中にスポンジ生地を入れて、バナナカスタードとバナナホイップを絞って包みました。

「お芋はちみつバターのパフェ」(358円)

価格 : 358円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

さつまいもとはちみつバターが楽しめるパフェ。さつまいもプリン・角切カラメルゼリー・いも風味ミルクムースに、バターホイップクリームとはちみつソース・いもダイスをトッピングしました。

「6層の濃厚オペラケーキ～ナッツと塩キャラメル～」(378円)

価格 : 378円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

6層仕立ての濃厚なチョコレートケーキ。ヘーゼルナッツムース・コーティングチョコ・ココアスポンジ・チョコムース・塩キャラメルガナッシュ・アーモンドクランブルの6層となっています。ファミリーマート限定での発売です。

「【カービィたちの超まんぞくフェス】食べマスモッチ 星のカービィ」(378円)

価格 : 378円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

【カービィたちの超まんぞくフェス】対象商品。カービィ(カスタード味あん)とワドルディ(キャラメル味あん)の食べマスモッチです。カービィとワドルディの表情はそれぞれ4種類で、16通りの組み合わせが楽しめます。

なお【カービィたちの超まんぞくフェス】対象のスイーツ商品としてはほかに、「くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン」(158円)、「しゅわもこ！カービィのりんごゼリードリンク」(318円)も用意しています。

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

まとめ

11月11日発売の新商品は、生チョコクリームをパンケーキ生地でサンドした「ふんわり生チョコパンケーキ2個入」、もちもち食感の「バナナかすたあどクレープ」、さつまいもプリンをベースにした「お芋はちみつバターのパフェ」、濃厚な味わいのファミマ限定「6層の濃厚オペラケーキ～ナッツと塩キャラメル～」、カービィとワドルディの16通りの組み合わせの表情が楽しめる「【カービィたちの超まんぞくフェス】食べマスモッチ 星のカービィ」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用