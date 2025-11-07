ローソンは、11月4日より「ハッピーチーズフェア」と題して、チーズをたっぷり使用した商品を販売しています。

数あるラインナップの中から、本記事では「からあげクン とろけるクアトロチーズ味」(298円)、「とろ～りチーズキンパ」(430円)、「よくばり合体メシ チーズオムライス&ナポリタン」(754円)、「ハッシュドポテトグラタン」(538円)、「いももち チーズ」(165円)をピックアップしました。筆者は大のチーズ好き! 早速、それぞれご紹介していきます!

4種のチーズが絡み合う「からあげクン とろけるクアトロチーズ味」

からあげクン とろけるクアトロチーズ味(298円)

湖池屋の「スコーン」とコラボした「からあげクン とろけるクアトロチーズ味」(298円)は、4種類のチーズが入ったからあげクンです。からあげの衣から、ふわっと「スコーン」のチーズの香りがします! チーズの香りのみで、からあげクンレギュラーの味と一緒かな? と思いきや……

サクっとした衣から、スコーンのまろやかなチーズの味わいと香りが広がりました! プリっとした身の中にも、ほんのり甘じょっぱさを感じるチーズが練り込まれています。スナック感覚でパクパクと食べられ、チーズの旨みをめいいっぱい楽しめる1品です。

ピリ辛キムチ×チーズがうまい! 「とろ～りチーズキンパ」

白いベールがかかったような「とろ～りチーズキンパ」(430円)。キムチ×チーズという間違いなく美味しい組み合わせに、心躍るのは筆者だけではないはず! レンジアップするとさらに美味しいとのことで、早速1分温めて食べてみます。

温めると、キンパにかかったチーズや中に入ったチーズがとろ〜りとろけています! さらに、キムチやごま油を感じる香ばしい香りがふわっと漂い食欲がそそられました。

ひと口食べると、シャキっコリっとしたキムチの食感が楽しく、ピリ辛と芳醇なチーズの相性も抜群。1人で食べるのも、複数人でシェアするのにもちょうど良い6個入りなのもうれしいポイントです。

まるで大人のお子様ランチ! 「よくばり合体メシ チーズオムライス&ナポリタン」

よくばり合体メシ チーズオムライス&ナポリタン(754円)

たくさん食べたい人、必見! 弁当の人気メニューを合体させた「よくばり合体メシ」に、「チーズオムライス&ナポリタン」(754円)|が新たに登場しました。1,000kcal越えのボリューミーな大盛り弁当ですが、セットの中身は大人のお子様ランチのようでわくわくします。こちらもレンジで温めて、早速いただきまーす!

ボリューム満点! 食べ応えは抜群

オムライスの上には、ホワイトソース入りのチーズソースがとろ〜り。芳醇な香りが、ほのかな酸味のあるケチャップライスをやさしく包みます。トマトの味わいがよく絡んだ太麺のナポリタンに、ボリュームのあるウインナーが2本入っていて、食べ応え抜群です!

ほくほく食感にとろ〜りチーズ「ハッシュドポテトグラタン」

「ハッシュドポテトグラタン」(538円)は、その名の通りポテトとチーズが主役のグラタンです。王道の組み合わせの表面には、こんがり焼けたチーズがたっぷり! なんでも、チェダー、ゴーダ、ステッペン、モッツァレラ、パルメザンの5種類のチーズを使用しているのだとか。寒さが増してきた今の時期、このビジュアルだけで温もりを感じるのは筆者だけでしょうか……!

ほくほく食感にとろりとチーズが絡む

温めてひと口食べると、ポテトに絡んだチーズの味わいが口いっぱいに広がります。ごろっとしたじゃがいもの具材感があるのではなく、ハッシュドポテトならではのほくっふわっとした食感が心地よいです。見た目よりもあっさり食べ進められるので、サラダやバケットなどの組み合わせも楽しめるボリューム感でした。

とろける食感「いももち チーズ」

いももち チーズ(165円)

からあげクンと同様、レジ横のカウンターフーズの1つである「いももち チーズ」(165円)。シンプルな見た目ながらも、中身から溢れんばかりのチーズにポテンシャルを感じずにはいられません!

ひとくち食べると、ふにゃ〜とろっとした柔らかな食感が印象的で、一瞬「これ飲めるのでは!?」と思うほど。なめらかでもちっとしたいももちにチーズがとろりと絡み合い、満足感の高い1品です。手軽にパクッと食べられるのもうれしいですよね。

ちなみに、ブラックペッパーをかけてみたところ、マイルドな味わいの中にピリッとしたアクセントが加わってさらにおいしさがアップしました。

とろっと濃厚なチーズメニューは、寒さが増すこの時期にぴったり。くどくないおいしさをたっぷり楽しめるので、ぜひ今回のラインナップを味わい尽くしちゃってください!