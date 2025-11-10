11月に入り、冬らしさを感じる日が増えました。日本では近年は春秋が短く、四季ならぬ"二季"化が進んでいるとも言われています。

この時期は急激な気温変化に気をつけて、体調管理をしっかりしたいもの。温かいフードやドリンクで、体の中から温まりましょう。

2025年11月の新商品5選まとめ(11月11日〜11月17日)

ファミリーマート2025年11月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。金沢カレー「チャンピオンカレー」監修のカツカレー、旨辛味の辛味噌ラーメン、北海道産じゃがいもを使ったグラタン、もちもち食感のクリームロールなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「チャンピオンカレー監修ロースカツカレー」(645円)

価格 : 645円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、関西、中国・四国、九州、沖縄

元祖金沢カレー「チャンピオンカレー」の監修商品。ドロッとクリーミーで、牛の旨みがきいた濃いカレーに、ロースカツとキャベツをトッピングしました。

「【カービィたちの超まんぞくフェス】カービィのふんわりたまごのワープスターロール」(398円)

価格 : 398円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

【カービィたちの超まんぞくフェス】対象商品。ふんわり食感のオムレツとスクランブルエッグに、ハム、トマトのソース、グリーンリーフを合わせた彩りの良いロールパンです。カービィの世界のワープスターをイメージした星型のチーズをトッピングしました。パッケージは2種類。なお、沖縄県では仕様が異なります。数量限定での発売です。

【カービィたちの超まんぞくフェス】商品としてはほかに、「カービィのすいこみ生ハム寿司」(240円)、「食べマスモッチ 星のカービィ」(378円)、「星のカービィ クリーミートマト味ヌードル」(246円)など多数用意しています

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

「豆板醤と味噌の旨み！辛味噌ラーメン」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

豆板醤や味噌を使用した辛味噌が決め手の旨辛味の辛味噌ラーメン。具材としてチャーシュー・ゆでもやし・メンマ・青ねぎをトッピングしました。

「北海道産じゃがいもとベーコンのグラタン」(498円)

価格 : 498円

発売地域：関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

北海道産じゃがいもを使用したグラタン。バターの風味がきいたベシャメルソースをベースに、チーズ、ベーコンなどをトッピングして焼き上げました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「もっちりクリームロール（カスタードホイップ）」(340円)

価格 : 340円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

細巻きタイプの5切れ入りロール。もちもち食感の生地で北海道生クリームを加えたバニラ入りカスタードクリームを巻いています。

まとめ

11月11日発売の新商品は、元祖金沢カレーの名店監修の「チャンピオンカレー監修ロースカツカレー」、辛味噌が決め手の旨辛味の「豆板醤と味噌の旨み！辛味噌ラーメン」、北海道産じゃがいもを使用した「北海道産じゃがいもとベーコンのグラタン」など、寒い日に味わいたいメニューが登場。

また、ふんわり食感のオムレツとスクランブルエッグが楽しい「【カービィたちの超まんぞくフェス】カービィのふんわりたまごのワープスターロール」は、小腹が空いた時に嬉しいアイテムです。

そのほかスイーツファンには、もちもち食感の生地と北海道生クリームを加えたバニラ入りカスタードクリームを味わえる「もっちりクリームロール（カスタードホイップ）」も要注目です。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用