お笑いコンビ・バッテリィズが、きょう12日にABCテレビで放送されるトーク番組『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10～)に出演する。

  • 『これ余談なんですけど・・・』　(C)ABCテレビ

    『これ余談なんですけど・・・』　(C)ABCテレビ

かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむ同番組。きょう12日の放送では、「M-1グランプリ2024」準優勝のバッテリィズと、「THE SECOND～漫才トーナメント～2025」準優勝の囲碁将棋が出演し、賞レースへの思いや準優勝後の変化、M⁻1グランプリ準優勝芸人にまつわる秘話などを語る。

オープニングから、濱家隆一に「儲かってる?」と聞かれたバッテリィズは「儲かってますねぇ」「給料明細を開ける時が1番楽しいです」と赤裸々に話す。「M-1グランプリ2024」準優勝後、CMが11本決まったことが紹介されると、寺家は「最近また新しいCMが始まりまして……」と笑顔をほころばせる。

そんなバッテリィズの様子を見て、山内健司から「ずっと顔が引きつってる」と言われた囲碁将棋・文田大介。山内が「解体工事系のCMとか来てないの?」と突っ込むと、文田は「家壊されたけど勝手に」と答え、裏のアパートと間違えられ自宅を解体されたエピソードを話す。

バッテリィズ・エースは、「M⁻1グランプリ2023」で物議をかもしたさや香の『見せ算』に言及。新山がM-1決勝の前から決勝では『見せ算』をやろうと思っていることを周囲に宣言し、実際にライブでは「めちゃくちゃウケていた」ことを明かす。

そして。エースは「人気芸人コンビはなぜ賞レースの2本目で攻めたネタをやってしまいがちなのか」にも言及。この話に山内は、かまいたちもキングオブコントでは決勝に行って2本目をやることになったら、攻めたネタをやろうとしていたと告白する。

さらに、今年のM-1の話題になると、バッテリィズは「今年は出ないです」と宣言し、その理由を告白。すると、文田は「俺ら世代は賞レースはあるだけ出る。(バッテリィズのチョイスは)考えられない」と反応する。

それに対し、山内は「あなた方は古いです!」と言い放ち、賞レースをめぐる世代抗争が勃発してしまう。

【編集部MEMO】
『これ余談なんですけど…』は、かまいたちとゲストの「これ余談なんですけど…」のひと言をきっかけに、テーマとは全く関係のないなんでもありの“余談トーク”を繰り広げていくトークバラエティ。2021年1月より半年間火曜深夜に放送され、2022年11月からABCテレビの歴史ある枠「ナイトinナイト」へ仲間入りした。

木村拓哉、俳優としての原点となった作品とは　アイドルと呼ばれることへの葛藤も
東京タワーでキキ＆ララのクリスマスイルミネーション開催 - キキ＆ララカラーの"ミニ東京タワー"も
『緊急取調室』“キントリ”クイズ 第3回 “山の神”が知られたくなかった“秘密”とは? 事件を巡って対立した天海祐希(真壁)は…
高嶋ちさ子、富豪夫人の共通点とは「だいたい…」「お金持ちの…」
子役出身の74歳俳優、6つのがん克服をきっかけに改名　新芸名は趣味の俳句から
89歳女優、3年前に夫が他界　現在は娘一家と同じマンションで一人暮らし
「史上最高レベルの…」「大河ドラマ級」2025年秋ドラマ、オススメ5作は? ドラマ解説者が20作の傾向を徹底分析
風間トオル、俳優になるきっかけになった意外な経歴が明らかに　若かりし歌手時代の映像も
大和田獏、5年前に妻・岡江久美子さんが他界　実母もその1年後のコロナ禍に逝去
元ボクサーの66歳俳優、入学初日に停学処分に　高校1年生で留年が決定
40代女性に送られてきたSNSのメッセージ… 現代の恋愛シーンで起こりうる“ロマンス詐欺” の手口とは
伊野尾慧、W主演女優との対面で大失敗「第一印象が大事だから…」
関連画像をもっと見る