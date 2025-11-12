お笑いコンビ・バッテリィズが、きょう12日にABCテレビで放送されるトーク番組『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10～)に出演する。

かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむ同番組。きょう12日の放送では、「M-1グランプリ2024」準優勝のバッテリィズと、「THE SECOND～漫才トーナメント～2025」準優勝の囲碁将棋が出演し、賞レースへの思いや準優勝後の変化、M⁻1グランプリ準優勝芸人にまつわる秘話などを語る。

オープニングから、濱家隆一に「儲かってる?」と聞かれたバッテリィズは「儲かってますねぇ」「給料明細を開ける時が1番楽しいです」と赤裸々に話す。「M-1グランプリ2024」準優勝後、CMが11本決まったことが紹介されると、寺家は「最近また新しいCMが始まりまして……」と笑顔をほころばせる。

そんなバッテリィズの様子を見て、山内健司から「ずっと顔が引きつってる」と言われた囲碁将棋・文田大介。山内が「解体工事系のCMとか来てないの?」と突っ込むと、文田は「家壊されたけど勝手に」と答え、裏のアパートと間違えられ自宅を解体されたエピソードを話す。

バッテリィズ・エースは、「M⁻1グランプリ2023」で物議をかもしたさや香の『見せ算』に言及。新山がM-1決勝の前から決勝では『見せ算』をやろうと思っていることを周囲に宣言し、実際にライブでは「めちゃくちゃウケていた」ことを明かす。

そして。エースは「人気芸人コンビはなぜ賞レースの2本目で攻めたネタをやってしまいがちなのか」にも言及。この話に山内は、かまいたちもキングオブコントでは決勝に行って2本目をやることになったら、攻めたネタをやろうとしていたと告白する。

さらに、今年のM-1の話題になると、バッテリィズは「今年は出ないです」と宣言し、その理由を告白。すると、文田は「俺ら世代は賞レースはあるだけ出る。(バッテリィズのチョイスは)考えられない」と反応する。

それに対し、山内は「あなた方は古いです!」と言い放ち、賞レースをめぐる世代抗争が勃発してしまう。