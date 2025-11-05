タレントの関根勤と北斗晶が、きょう5日にABCテレビで放送されるトーク番組『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10～)に出演する。

かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむ同番組。きょう5日の放送では、孫を愛してやまないという関根と北斗晶が、孫育てのルールなど様々な余談などを語る。

10歳と6歳の女の子の孫が「かわいくて仕方ない」という関根。濱家が「娘の麻里さんの時とはまた違うかわいさですか?」と尋ねると、「麻里が蘇ってきた感じ。麻里の幼少期のイメージは薄れてきているが、孫は現役でそこにいるから敵わない」と語る。

そして2歳の女の子の孫がいる北斗は「私は男の子2人だったが、女の子は柔らかくて軽い。それでいい匂いがする」と話し、以前は「この世に我が子よりもかわいいものはないと思っていたんですけど、まぁウチの寿々ちゃん可愛い」とのろける。

番組では、大阪と東京の祖父母117人に「孫と接する時のマイルール」を調査。スタジオトークでは、関根がお風呂の縁を歩きたがる孫の手を持って歩かせていたところ、娘の麻里に「危険だから止めさせて」と言われたエピソードを披露。さらに、孫にローラーブレードを買って帰ったという関根だが、「妻と麻里にめっちゃ怒られた」といい、「靴はフィッティングしなきゃダメ。そういうことは2度としないで」と言われたそう。関根が孫を甘やかし過ぎるため、麻里が児童心理学の先生に相談したという話も。

一方、今の祖父母は孫に気を遣いすぎという北斗。「孫が転んだ時『大丈夫?』と声をかけると泣くので、黙って見ている」というマイルールを明かす。その際に孫がとる行動を聞いた濱家は「めちゃくちゃ北斗一族の血引いてますね」と感心する。

そんな北斗だが、洋服を買う店も息子たちの時とは様変わりしたそうで、「昔、ディズニーランドとかに行った時、女の子に凄いピラピラした服を着せてるのを見て、汗かくし動きづらいのに何やってんだよと思っていたけど、今ピラッピラしたの着せてます」と告白。さらに、食事においても「息子たちは食べ放題でOKだったが、孫にはいいものを食べさせたい」と溺愛っぷりを明かした。