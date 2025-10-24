三井アウトレットパーク 木更津は10月25日～12月25日、「ポケモンストア アウトレット 木更津店」とのコラボレーション企画「ポケモン Pika Pika フェスティバル in 三井アウトレットパーク 木更津」を開催する。

ポケモン Pika Pika フェスティバル in 三井アウトレットパーク 木更津

10月25日・26日には、館内、ピアストリートに『Pokémon LEGENDS Z-A(ゼットエー)』の主人公とおそろいの衣装を着たピカチュウが登場する。

11月1日～30日は「Instagramプレゼントキャンペーン」を開催。三井アウトレットパーク 木更津の公式Instagramアカウントをフォローし、キャンペーン投稿に「いいね！」をすると、『Pokémon LEGENDS Z-A(ゼットエー)』に登場するポケモンたちのぬいぐるみが抽選で10名に当たる。

12月20日・21日は、館内で1万円(税込・合算可)以上購入すると、ポケモングッズや三井アウトレットパーク お買物・お食事券が当たるキャンペーンを開催する。

2026年2月23日までは、三井アウトレットパーク 木更津内 ガーデンテラスに、ポケモンデザインのイルミネーションが点灯する。

ポケモンデザインのイルミネーション

12月25日までは、三井アウトレットパーク 木更津内 ピアストリート、フードコート入口、ウェルカムホール、キッズパーク、ルーフテラスのの柱やガラス面など、さまざまな場所がポケモン装飾で彩られる。

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.