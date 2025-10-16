ジーユーは、11月28日より「ポケピース」とのコレクションを、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始する。

ポケピース

ポケモンとにんげんたちが集まるシェアハウスで、ポケモンたちの“ピース”な暮らしをのぞける「ポケピース」。今回はお出かけからリラックスタイムまで、ほっこりした日常を切り取ったポケピースコレクションが登場する。

ウィメンズは、やわらかい肌ざわりが特徴のボアフリースオーバーサイズジャケットや、スウェットとボア素材の切り替えデザインがポイントのスウェットプルオーバーが登場する。

また、ジーユーの冬の人気商品マシュマロフィールラウンジワンピースは、ピカチュウとワッカネズミをデザイン。ラウンジワンピースのほか、ルームソックスも展開する。冬らしいボア素材のバッグは、カラビナで取り外し可能なパスケース付きで、単体でもセットでも楽しめる。

キッズからはスウェットパーカのほか、大人とリンクコーデも楽しめる、ボア素材の切り替えがポイントのスウェットプルオーバーが登場。寒い冬でもあたたかく過ごせるラウンジセットは、ピカチュウとワッカネズミをイメージしたカラーリングで展開する。

商品ラインナップ

また、本コレクションの全アイテムを11月26日の19〜20時にライブ配信を行う。詳しくは、公式HPに掲載している。