ティーに特化した「スターバックス ティー & カフェ」では、ウィンターシーズンが11月1日よりスタートします。第一弾として登場するのは、スターバックスの冬の風物詩「ジョイフルメドレー」とラズベリーを合わせた2種類のドリンク。ホリデーらしさ満載の新作を味わいに試飲会に参加してきました。

主役はジョイフルメドレー 赤いラズベリーで心躍るホリデーシーズンを

11月1日よりスタートする「スターバックス ティー & カフェ」ウィンターシーズン第1弾

今年のウィンターシーズンでは、ブラックティーとウーロン茶、ジャスミンティーの香り豊かな3種類のティーにアプリコットの風味を添えた、冬の風物詩として人気のジョイフルメドレーを主役にした“Red”と“White”のティービバレッジが順次発売されます。第1弾となる今回は、“Red”ジョイフルメドレーとして『レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』と『レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ』が登場。早速それぞれの特徴を紹介します。

デザート感たっぷりの『レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』

『レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』(Tallサイズのみ/持ち帰り776円、店内利用790円)

『レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』は、カップの底からラズベリー果肉ソース、ジョイフルメドレーを抽出してミルクとラズベリー風味のシロップを合わせたフラペチーノ、ほんのりとピンクがかったティームースの3層仕立て。ムースの上にはラズベリーの果肉ソースとパウダーをまとい、ホリデーらしい色合いの一杯です。

カップの底にもラズベリー果肉ソースが入っているので、一口目からしっかりとラズベリーの風味。時折プチプチとしたラズベリー果肉が現れて食感も楽めます。ラズベリーといえば、強い酸味とものによっては薬品っぽい味がするイメージがあったのですが、その印象を覆すような爽やかな甘みと程よい酸味で、香り豊かなジョイフルメドレーと良く合います。

甘さは控えめですが、ミルクのコクから自然な甘みを感じられて後味はすっきり。ジョイフルメドレーとともによりフルーティな味わいを楽しみたい時やデザート感がほしい時に飲みたくなる一杯です。

茶葉の旨みが際立つ『レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ』

『レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ』(Tallサイズのみ/持ち帰り687円、店内利用700円)

相性の良いジョイフルメドレー×ラズベリーはラテとしても登場。ジョイフルメドレーにミルクとラズベリー風味のシロップを加えたティー ラテの上にティームース、ラズベリーの果肉ソースとパウダーをトッピングした『レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ』は、アイスとホットから選ぶことができます。

フラペチーノはラズベリーの甘酸っぱさを感じるデザートのような印象でしたが、ラテになるとジョイフルメドレーの味わいが際立ち、後味にふんわりとラズベリーの甘酸っぱさがやってきます。アイスでも茶葉の本格的な風味を堪能できますが、ホットにすると香りと甘みが引き立ち、より豊かな味わいに。

ジョイフルメドレー好きの人には一度は試していただきたい一杯です。同日からは、ジョイフルメドレーをフルリーフで堪能できる『ジョイフルメドレー/ティーポット』(Tallサイズのみ/持ち帰り628円、店内利用640円)も販売されるのでぜひチェックしてみてくださいね。

ティービバレッジと相性の良いプリンチのデザートが発売に

左：『トルタ ディ バナナ』(持ち帰り864円、店内利用880円)、中『プリンチーナ』：(持ち帰り864円、店内利用880円)、右：『トルタ トローネ ミエーレ』(持ち帰り1,031円、店内利用1,050円)

ウィンターシーズンの始まりとともに「スターバックス ティー & カフェ」では、ティービバレッジと相性の良い「プリンチ」のデザートを発売します。今回登場するのは、イタリアの伝統菓子として、ホリデーシーズンにお菓子屋さんに並ぶ“トローネ”に着目した『トルタ トローネ ミエーレ』と、自然な甘さのバナナにキャラメリゼのほろ苦さ、メープルシュガーのコクが重なる『トルタ ディ バナナ』、本場イタリアから仕入れたチョコレートを使用したガナッシュをカカオタルトに流し込み、チョコレートソースとココアパウダーで仕上げた『プリンチーナ』の3種類。この機会にティーとのマリアージュを楽しんでみてはいかがでしょうか？

ウィンターシーズン第2弾となる“White”ジョイフルメドレーは2026年1月7日に発売になるのだそう。まずはホリデーシーズンの訪れを感じる“Red”ジョイフルメドレーの華やかさを是非味わってみてくださいね。