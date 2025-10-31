ティーに特化した「スターバックス ティー & カフェ」では、ウィンターシーズンが11月1日よりスタートします。第一弾として登場するのは、スターバックスの冬の風物詩「ジョイフルメドレー」とラズベリーを合わせた2種類のドリンク。ホリデーらしさ満載の新作を味わいに試飲会に参加してきました。
主役はジョイフルメドレー 赤いラズベリーで心躍るホリデーシーズンを
今年のウィンターシーズンでは、ブラックティーとウーロン茶、ジャスミンティーの香り豊かな3種類のティーにアプリコットの風味を添えた、冬の風物詩として人気のジョイフルメドレーを主役にした“Red”と“White”のティービバレッジが順次発売されます。第1弾となる今回は、“Red”ジョイフルメドレーとして『レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』と『レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ』が登場。早速それぞれの特徴を紹介します。
デザート感たっぷりの『レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』
『レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』は、カップの底からラズベリー果肉ソース、ジョイフルメドレーを抽出してミルクとラズベリー風味のシロップを合わせたフラペチーノ、ほんのりとピンクがかったティームースの3層仕立て。ムースの上にはラズベリーの果肉ソースとパウダーをまとい、ホリデーらしい色合いの一杯です。
カップの底にもラズベリー果肉ソースが入っているので、一口目からしっかりとラズベリーの風味。時折プチプチとしたラズベリー果肉が現れて食感も楽めます。ラズベリーといえば、強い酸味とものによっては薬品っぽい味がするイメージがあったのですが、その印象を覆すような爽やかな甘みと程よい酸味で、香り豊かなジョイフルメドレーと良く合います。
甘さは控えめですが、ミルクのコクから自然な甘みを感じられて後味はすっきり。ジョイフルメドレーとともによりフルーティな味わいを楽しみたい時やデザート感がほしい時に飲みたくなる一杯です。
茶葉の旨みが際立つ『レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ』
相性の良いジョイフルメドレー×ラズベリーはラテとしても登場。ジョイフルメドレーにミルクとラズベリー風味のシロップを加えたティー ラテの上にティームース、ラズベリーの果肉ソースとパウダーをトッピングした『レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ』は、アイスとホットから選ぶことができます。
フラペチーノはラズベリーの甘酸っぱさを感じるデザートのような印象でしたが、ラテになるとジョイフルメドレーの味わいが際立ち、後味にふんわりとラズベリーの甘酸っぱさがやってきます。アイスでも茶葉の本格的な風味を堪能できますが、ホットにすると香りと甘みが引き立ち、より豊かな味わいに。
ジョイフルメドレー好きの人には一度は試していただきたい一杯です。同日からは、ジョイフルメドレーをフルリーフで堪能できる『ジョイフルメドレー/ティーポット』(Tallサイズのみ/持ち帰り628円、店内利用640円)も販売されるのでぜひチェックしてみてくださいね。
ティービバレッジと相性の良いプリンチのデザートが発売に
ウィンターシーズンの始まりとともに「スターバックス ティー & カフェ」では、ティービバレッジと相性の良い「プリンチ」のデザートを発売します。今回登場するのは、イタリアの伝統菓子として、ホリデーシーズンにお菓子屋さんに並ぶ“トローネ”に着目した『トルタ トローネ ミエーレ』と、自然な甘さのバナナにキャラメリゼのほろ苦さ、メープルシュガーのコクが重なる『トルタ ディ バナナ』、本場イタリアから仕入れたチョコレートを使用したガナッシュをカカオタルトに流し込み、チョコレートソースとココアパウダーで仕上げた『プリンチーナ』の3種類。この機会にティーとのマリアージュを楽しんでみてはいかがでしょうか？
ウィンターシーズン第2弾となる“White”ジョイフルメドレーは2026年1月7日に発売になるのだそう。まずはホリデーシーズンの訪れを感じる“Red”ジョイフルメドレーの華やかさを是非味わってみてくださいね。