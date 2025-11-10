スターバックス コーヒー ジャパンは、11月14日よりこれからの寒い冬の季節にぴったりのふわふわカプチーノ仕立てのスープ『トリュフ スープチーノ』を全国のスターバックス（一部店舗を除く）で販売する。

スターバックス初“スープチーノ”が登場

スターバックスから、初、バリスタが一杯ずつ丁寧にいれる新しい一杯 “スープチーノ” が登場する。

カプチーノのようにバリスタが一杯ずつ丁寧にスチームしたきめ細やかなフォームミルクでいれるスープは、なめらかさとふわふわとした軽やかな口当たりを楽しめる、スターバックスならではの特別感のあるスープだという。

ちょっとお腹がすいたなーという時やほっと一息つきたいとき、そして朝のひとときにフードと一緒に楽しむなど、スターバックスでの新たな楽しみを提案していく。

『トリュフ スープチーノ』とは

今回登場する『トリュフ スープチーノ』は、香り高い黒トリュフ、マッシュルームやポルチーニ茸のきのこの香りを使用し、焦がしベーコンや野菜のブイヨンの風味を加え、奥行きと深みがある味わいに仕立てている。

ふわふわのフォームミルクのやさしい口当たりと、きのこの芳醇な香り、野菜やベーコンの風味がとけあったコク深いスープが、心とからだをじんわり満たすという。緻密に計算されたコク深い味わいだからこそ、ショートサイズでも満足感ある一杯に。

また、スターバックスならではのミルクのカスタマイズが可能。ソイミルクでは優しい甘みが広がり、オーツミルクやアーモンドミルクでは香ばしい余韻が引き立つ。

『トリュフ スープチーノ』はShortサイズのみで、持ち帰りの場合491円、店内利用の場合500円。