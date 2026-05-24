Nゲージ鉄道模型総合メーカーのグリーンマックスは、ツインメッセ静岡で5月13～17日に開催された「第64回 静岡ホビーショー」にて、完成品モデルの阪急電鉄5300系をはじめ、新規金型の近鉄1026系・1252系など、発売予定の新製品を多数出展した。

阪急京都線の5300系を新規金型で製品化

グリーンマックスの阪急電鉄5300系(表示幕改造車)は8月発売予定。完成品モデルとして、8両編成の5313編成(品番「32182」、価格5万2,030円)と、7両編成の5324編成(品番「32183」、価格4万6,200円)の2種類を展開する。新規金型を用いて、5313編成・5324編成で大きさの異なる種別・方向幕などを再現。前面の連結器周辺は両先頭車で専用パーツを作り分け、通過標識灯はスイッチで点灯・消灯を切り替えられる。

5313編成の「5413」は、改造前の先頭車両の趣きを色濃く残している。他の先頭車両も、表示幕に加え、前面窓下の手すりの有無が作り分けられている。一方、5324編成では、「5858」「5868」の屋根に4基搭載されているRPU-3018形冷房が新規製作となる。これまで、5300系は「鉄道コレクション」事業者限定品、または未塗装キットからの製作が必要だったが、ついに塗装済み完成品として7・8両編成を入手できるようになる。ブース内の車両基地ジオラマにも、他の阪急京都線車両とともに展示された。

静岡ホビーショーの会場に展示されたグリーンマックスの阪急電鉄5300系

写真の4種類の車両はどれも前面形状が異なっている

5324編成の一部中間車両の4基冷房も新規製作

さらに、過去にも発売されたことのある近鉄1026系・1252系が、新規金型での製作となって10月発売予定。6両編成の1026系は1026編成(品番「32215」、価格4万700円)が製品化される。2両編成の1252系(VVVFロゴ無し)は、動力付き(品番「32216」、価格2万4,750円)と動力なし(品番「32217」、価格2万350円)で発売する。

いずれも新規金型により、類似形式の5800系とは異なる妻面形状を再現。2009年の阪神なんば線開業および相互直通運転対応化によって、電気連結器が2段になった後のスカートも新規再現している。通過標識灯も、再現したい種別に合わせて選択可能。1026編成では、簡易運転台ライトが搭載されていない中間車両も再現される。今回、前面貫通扉の渡り板が別パーツになっており、2種類の形状で上げ・下げ・中間の3タイプ、計6種が付属する。

1026系・1252系の実車は最大10両編成まで増結し、併結のパターンも多岐にわたる。直通先も視野に入れると阪神電気鉄道・山陽電気鉄道の車両とも顔を合わせており、さまざまな車両と並べて楽しめそうだ。

近鉄1026系・1252系が新規金型で登場

別パーツになる渡り板パーツで好みの形態を選択できる

東武ストアがNゲージスケールで製品化。東武沿線の再現に

会場発表情報として、完成品ストラクチャーに新ラインナップ「2階建て商業施設」シリーズがスタート。その第1弾として、東武ストアの製品化が決定した。東武沿線を中心に、東京都、埼玉県、千葉県に店舗網を展開しており、それらをイメージした情景表現をより面白くすると見受けられた。看板、室外機、自動販売機など多彩な小物も収録し、使い方次第で生活感の演出がより深まる。会場では3Dプリントによる参考出品のみだったため、続報を待ちたい。

なお、雑誌「RM MODELS」(カルチュア・エンタテインメント / ネコ・パブリッシング)より、『グリーンマックスエコノミーキット総合カタログ』を2026年夏頃に刊行予定との発表もあった。過去の製品写真を掲載しつつ、新製品も紹介していくという。

グリーンマックスのブースでは、他にも発売予定製品の試作品を車両セット・ストラクチャーともに多数出展していた。エコノミーキットの旧パッケージデザイン復刻や、鉄道カラー(ビン塗料)のリニューアルも引き続き進められるとのこと。