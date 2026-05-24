ツインメッセ静岡で5月13～17日に開催された「第64回 静岡ホビーショー」に、鉄道模型のKATO(関水金属)が出展。JR東日本のE721系、JR西日本の289系など発売予定の新製品を展示したほか、新たに「THE ROYAL EXPRESS」を製品化することも発表した。

KATOがJR東日本のE721系など鉄道模型に

E721系はJR東日本の南東北エリアで活躍中の車両。KATOによる鉄道模型の新製品として5月21日に出荷され、順次発売されている。高さの低いホームに合わせてバリアフリーを実現した低床車体を小径車輪(φ5.2mm)と専用台車を駆使して再現した。

すでに発売されている701系とも連結できるため、南東北のJR車両がNスケールでさらに楽しみやすくなる。なお、会場に展示された試作品にはラインが入っていなかったが、製品では緑・赤またはピンクのラインも再現されている。

ワンマン仕様のE721系0番代2両セット(品番「10-2091」、価格1万2,870円)とE721系1000番代4両セット(品番「10-2092」、価格1万8,920円)、非ワンマンのE721系0番代・1000番代6両セット(品番「10-2093」、価格3万4,100円)の3種類を発売。第三セクター版となる青い森鉄道青い森703系(品番「10-2183」、価格1万4,080円)、阿武隈急行AB900系タイプ(品番「10-983」、価格1万4,080円)も6月に発売される。AB900系タイプは一部箇所が実車と異なるとのこと。

E721系・青い森703系の低床車体を再現

AB900系タイプは黄色の第3編成を製品化

特急「こうのとり」「きのさき」用の289系も登場

特急「しらさぎ」の683系2000番代を直流化改造して登場した、289系「こうのとり」「きのさき」のNゲージも登場。流線型の「クロハ288」を連結した4両基本セット(品番「10-2126」、価格1万8,700円)、両先頭車とも貫通型の3両増結セット(品番「10-2127」、価格1万120円)が6月発売を予定している。過去に発売された「くろしお」用の289系とは異なる形態になる。

直流専用となり、パンタグラフ周辺の配管・機器類が減少した姿も再現。4両編成の「クロハ288」は683系時代から半室グリーン車化された外観も再現する。基本・増結セットを合わせると7両編成になり、開扉状態の前面貫通扉パーツも付属。なお、ホビーセンターカトー製品「289系増結セット用動力装置」を組み込むことで、増結セットだけでも自走可能になる。

7月には、東京～大垣間の夜行列車を再現した「165系＜345M 大垣夜行＞」も発売予定。8両基本セット(品番「10-2039」、価格2万9,150円)と4両付属編成セット(品番「10-2040」、価格1万8,150円)に分かれるが、動力は両方に搭載される。新製冷房車・冷房改造車・元冷房準備車、前照灯の原型・シールドビーム、ベンチレーター位置の違いやパンタグラフ低屋根車両など、細かな違いも再現している。基本編成のグリーン車も、2両の片方にユニットサッシ窓車両を連結。模型としても見どころは多いだろう。

「大垣夜行」に加え、8両・4両単独の列車も再現可能

「パイオニア・ゼファー」も登場。先頭が動力車、後部車両は座席・展望車となる

KATOは今回も多数の試作品を公開していた

さらに、「KATO USA」設立40周年記念として、米国シカゴ・バーリントン＆クインシー鉄道で活躍した「Pioneer Zephyr」(パイオニア・ゼファー)が10月に登場予定(品番「106-101」、価格3万4,100円)。バッド社による世界初のステンレス軽量車体の特徴を再現しつつ、連接車両の直線走行時の一体感と曲線走行も両立させる。最小通過半径は「R249」。ステンレスの連接車両だけでなく、異なる前面形状にも注目したい。

他にも多数の試作品を出展。展開中の211系シリーズでは、5月に房総色、9月に東北本線・高崎線向け車両が発売される。伊豆急行2100系「リゾート21」も、ライトがLEDになって7月に再登場予定。JR四国2000系気動車やJR九州「ソニック」なども発売される。

会場発表の新情報として、「THE ROYAL EXPRESS」(伊豆急行2100系)の製品化が決定した。現時点では、伊豆急行線・東海道本線で運行した8両編成の現行仕様を2026年秋冬期に発売予定とのこと。詳細は今後あらためて公開される。

東急が運行し、クルーズトレインとしても使用される「THE ROYAL EXPRESS」(伊豆急行2100系)をKATOが製品化

ナローゲージの新製品も展示された。ナローゲージ用の電動4番ポイントと、それに接続する曲線線路「R481-15°」はそれぞれ5月に発売。これにより、ナローゲージの実感的な枕木間隔を保ったまま、交換・留置設備を作りやすくなる。

関水金属(KATO)鶴ヶ島工場内に併設されているナローゲージ鉄道・関水本線をイメージしたミニジオラマキット、同線で活躍する機関車「OSCAR」の製品化も決定。ミニジオラマキットは、ペーパーキットで付属するレンガ造りの駅舎・機関庫が特徴的といえる。「OSCAR」は76分の1スケールの中でも小型の車両だが、自走可能をめざしているとのことだった。

その他、HOスケール(80分の1 / 16.5mm)の「どこでもリレーラー」とフレキシブル線路も5月に発売。開発中の参考出品としては、ワンハンドルコントローラー「EC-1」に付け換える両手ワンハンドルアダプターや、サウンドボックスの増設デバイス、遮断桿が片側ずつ閉まるようにリニューアルを検討中の自動踏切も展示された。