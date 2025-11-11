第二子出産から3カ月　両親にあまり頼らないワケ

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#10が、7日に配信された。

両親にあまり頼らない理由

番組では、シングルマザーを選んだ伝説のキャバ嬢・愛沢えみりの子育てに密着。第二子出産から3カ月の現在は、両親にはあまり頼らないそう。

その理由として、「一人目のときは、産後すぐに来てもらってたんですけど、気を遣うんですよね」「(親と)ぶつかりまくります。似ていると、お互いに何を考えているかが分かる。だからこそ、いい距離感を保っていないと、ぶつかる」と説明した。

高校卒業と同時に単身東京へ

横浜で医者の一家のもとで生まれた愛沢。「医者になってほしい」「いい大学へ」という両親の思いに対し、勉強に人生の楽しさを見いだせず、高校卒業と同時に親に頼らず単身東京へ向かったという。

一人で生きていくため選んだ歌舞伎町のキャバ嬢という仕事では、瞬く間に才能が開花。お店のNo.1まで登り詰め、「一番っていうのが、店に貼りだされる。一番は1人、それが嬉しかった」と当時を振り返った。

