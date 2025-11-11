サンリオは、リトルツインスターズ(キキ＆ララ)の新イベント「東京タワーウィンターファンタジー2025 Little Twin Stars Xmas イルミネーション」を、東京タワーにて11月17日～12月25日の期間で開催する。

本イベントは、リトルツインスターズ50周年を記念したイベント。アニバーサリーイヤーの最後にキキ＆ララからの感謝を伝えるため、東京タワーの正面玄関前広場をイルミネーションで彩る。

「Tower GARDEN」エリアにはピンクと水色のキキ＆ララカラーの光が幻想的な、高さ約10メートルの「LITTLE TOKYO TOWER」が登場。柔らかな光に包まれた空間でキキ＆ララと写真が撮れるフォトスポットが登場する。また16時以降は、キキ＆ララの楽曲『Twinkle My Dear...☆』にのせて、ライティングショーも実施。「Twinkle GARDEN」のエリアは、43,000個のライトを吊り下げたフォトジェニックな空間で、ピンクと水色に輝く光と、リボンのオーナメントがかわいいホワイトツリーが広がり、キキ＆ララの色とりどりの星空の世界を演出する。

東京タワーフットタウン3階「タワーギャラリー」では、12月1日～12月25日の期間、POPUPイベント「Little Twin Stars 50th Anniversary Twinkle Celebration」(入場無料)を開催。リトルツインスターズの50年の軌跡や、キキ&ララからの感謝のメッセージが散りばめられた空間となっている。

また期間中、東京タワー来場者には、リトルツインスターズの限定ARフォトフレームをプレゼント。会場内にある二次元バーコードを読み取ると、リトルツインスターズの特別デザインのフォトフレームが体験できる。

イベント開催概要 ■「東京タワーウィンターファンタジー2025Little Twin Stars Xmas イルミネーション」

・開催場所：東京タワー正面玄関前広場

・開催期間：2025年11月17日(月)～12月25日(木)

・点灯時間：9:00-23:00※16:00からは15分毎に、約5分間のクリスマスツリーライティングショーを展開。最終回は22:30

■POPUPイベント「Little Twin Stars 50th Anniversary Twinkle Celebration」

・開催場所：東京タワーフットタウン3階「タワーギャラリー」

・開催期間：2025年12月1日(月)～12月25日(木)

・営業時間：10:00-19:00

・入場料：無料

(C) 2025 SANRIO CO.,LTD. 著作 株式会社サンリオ