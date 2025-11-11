この3人の中に小学生が　年齢発表で騒然「マジ!?」

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#93が、9日に配信された。

年齢不詳美女たちがスタジオに登場

番組では今回、「一体何歳!? 年齢不詳の美女大集合」と題し、実年齢と見た目に差がある“年齢不詳美女”たちの年齢を見破る新企画を実施。年齢不詳美女たちがスタジオに登場し、ななにーメンバーはご褒美の高級わらび餅をかけて、A～Fの名札をつけた6名の女性の年齢をガチ予想する。

中でも、Dの名札をつけた女性について、草なぎ剛は「あどけなさがある、最年少」とコメント。一方でキャイ～ン・ウド鈴木は「おそらくママさんかな、38歳」と予想した。

みちょぱは「私が中学生くらいのときこんなもんでした、けどね……その洋服がちょっと前に流行った服なんだよなあ」「私が10代の頃に着ていた服なんだよな、でもそれがまた流行っている可能性もあるから」と分析。これにはEXIT・りんたろー。が「正解したすぎて失礼なことを言っている可能性がある」とツッコミを入れ、笑いを誘った。

初めて映画館で見た映画は?

その後の質問タイムでは、草なぎが「初めて映画館で見た映画は?」と質問。Dの女性は「ドラえもん」と答え、スタジオを混乱させ、香取慎吾は「うまいなあ……」と感心する。

結果、草なぎは初対面で一番若いと予想していたDの女性を、最終予想では3番目に若いと判断。「お化粧を少し(濃く)塗られているから若く見せようとしているのかなって」と推測した。

みちょぱは「16歳くらい」、香取も「18歳」と予想。稲垣吾郎は「僕らのトークさっきから長いじゃん、ちょっと集中力がなくなってきてる。年齢のわりに大人っぽい格好をしていて、本当は14～15歳くらい」とコメントした。

スタジオは「12歳!?」と騒然

いよいよ、ななにーメンバーを翻弄し続けた6名の女性の実年齢が明らかに。スタジオでたびたび話題になったDの女性・るみなさんは、最年少かつ12歳だと明かされ、スタジオは「12歳!?」と騒然。稲垣は「ちょっと集中力無くなってたもんね!」と小学生らしい所作に笑顔を浮かべた。

みちょぱは予想時に気にしていた洋服について「お母さんの服?」と尋ねると、るみなさんは「これは昨日買いました……」と返答。みちょぱは「私がよくモデルをやっているブランドでした、すみません。最近また流行っているのかな?」と反省した様子をみせた。

さらに、「好きなことは友だちとブランコで遊ぶこと」だというるみなさんの、公園で遊ぶ様子やランドセル姿も公開され、これを見たみちょぱは「ランドセル背負ってんのかあ……そんな若いとは思わなかった」としみじみ語る。

学校生活について聞かれたるみなさんは「全然モテない、去年は一緒に男子とサッカーしてました」と話し、香取は「しゃべるとめちゃくちゃ子どもだわ……マジ!?」と信じられない様子でコメントしていた。

(C)AbemaTV, Inc.

【編集部MEMO】

次週11月16日の『ななにー 地下ABEMA』#94は、『私、アレで激変しました! 衝撃ビフォーアフター大公開SP第2弾』と題し、整形、ダイエット、メイクなどでイケメンや美女に大変身を遂げた「激変さん」を紹介する好評企画の第2弾をお届け。今回は、体重145kgから68kgまで激痩せしたというルイボスさん、自己流でメイクを極めた結果、ライブハウスでワンマンライブを行う人気アイドルに激変したという宮脇舞依さんら5名の激変さんが登場。衝撃のビフォーアフター写真にななにーメンバーは「別人だって!」と騒然。