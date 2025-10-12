稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#90が12日に配信された。

みちょぱ

今回、「波瀾万丈！最強シングルマザー大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP」と題し、中学生でシングルマザーになった人や、10代で2人の子供を出産した人など、5人のシングルマザーが登場した。

21歳で結婚し、22歳で出産したゆずぴさんは、子どもが生まれてわずか7カ月で離婚。その理由は夫の浮気だったと語る。さらに自身が19歳のとき母を亡くしたというゆずぴさんは、「人生後悔したくない」「自分のやりたいことを諦めたくない」という思いから起業を決意。家事や育児の合間にできる配信活動に魅力を感じ、2024年にライバー事務所を設立した。現在は約170人のママライバーが所属しており、もともと自身もライバーとして活動していたゆずぴさんの最高月収は150万円にのぼるという。現在は社長として、新人の育成プログラムを実施したり、リモートで配信のアドバイスを行ったりしている。

みちょぱは、桁違いのセレブによる投げ銭エピソードを紹介。「知り合いの子がライブ配信で、アラブの石油王から1000万円くらい投げ銭してもらったって。海外からも視聴されることがあるから夢がある」と語り、香取は「投げ銭してえ～！」とコメントし、スタジオを盛り上げた。

