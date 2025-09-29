稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#89が28日に配信された。

今回、「0日婚さん、いらっしゃい！」と題し、交際期間0日で結婚した4組の夫婦が登場。「当時、男の子になろうと性転換手術を考えていて…」という女性が、夫との0日婚を決意したきっかけの一言を明かし、スタジオ騒然の事態に。さらに、転職相談で知り合ったライフプランナーの女性に恋をし、その場でプロポーズした男性など、衝撃の0日婚エピソードが続々と飛び出した。

スタジオには、2時間半会話しただけで結婚に至ったという、ゆうたさん＆あみさん夫婦が登場。2人の出会いは2023年で、ゆうたさんがYouTuberとして動画配信をしていたところに、友人の誘いであみさんが合流したことがきっかけだと話す。翌日、友人と食事をしていたあみさんの元に、ゆうたさんが合流し30分ほど会話。その時点で、結婚前に交わした総会話時間2時間半のうち、すでに30分を消費していたという。

その2日後、再びあみさんの友人を交え、夜10時から飲み会を開催。会は盛り上がり、深夜0時頃に「付き合っている人いる?」という話になった際、あみさんが「30歳だし、結婚しちゃう?」と提案する。さらにそのとき、あみさんは区役所で入手した婚姻届を持っており、友人たちが「(婚姻届)書いちゃえ！」と後押しした。

当時を振り返り、ゆうたさんは「その頃お笑い芸人をやっていたんですが、周りがウケていたんですよ」「そしたらどんどん筆が進んでいって…」と語る。一方あみさんは「結婚する気はなく、ただ婚姻届を書いて『結婚しました！』とSNSに載せて友だちを騙そうとしか考えていなかった」とコメント。こうして、出会いからわずか2時間半の会話で婚姻届を書くに至った経緯が明かされた。

さらに2人は「本気で婚姻届を出すなら、酔いが覚めているであろう翌日のお昼12時に区役所の前に集合しよう」と約束し、朝5時に解散。ゆうたさんは「結婚はしないと思ったし、区役所の前にあみちゃんが来ても『ちゃんちゃん！』というノリで終わるかな」と思っていたが、実際に区役所へ行くと、そこにはあみさんの姿が。ゆうたさんは「いた、どうしよう…と思った」ものの、「こんなに面白い女性に出会ったことがなくて、このノリをずっと続けていけるっていいなと思った」と当時の心境を明かした。

一方のあみさんも区役所の前で、宗教や借金の有無、さらに「かき氷に1000円払うのは高いか、安いか」といった金銭感覚まで確認し、晴れて婚姻届を提出。あみさんからは、婚姻届を見て初めて同い年であることや、名字を知ったこと、そこで初めて連絡先を交換したといった驚きのエピソードも飛び出した。そんなゆうたさん＆あみさん夫婦は現在、結婚して2年半を迎え、息子も誕生。スタジオのななにーメンバーも「そういうパターンあるんだね」と驚いていた。

(C)AbemaTV, Inc.