小さな体、美しい羽、人懐っこさ……さまざまな魅力を持つインコ。その持ち前の愛らしさがたっぷり詰まった瞬間が激写され、現在Xで大きな話題となっています。

当たり前の顔して入ってるのほんとおもしろ……

(@sae_coより引用)

ポストの主は「saeko(@sae_co)」さん。「当たり前の顔して入ってるのほんとおもしろ……」というコメントとともに投稿された写真には、“ある場所”に収まるサザナミインコ、Ciel〈シエル〉ちゃん(1歳・女の子)が写っていました。

一体どこかというと……

えっ、こんなところに!? なんとCielちゃん、飼い主さんの袖の中にすっぽりと収まっています! 手にピタッと寄り添いながら、何のてらいもなく寛ぐ姿がたまらなく可愛いですよね♪

この投稿は大きな反響を呼び、5.5万件のいいねを獲得(11月7日時点)。「これはｶﾜｲｲ」「え、ぬいぐるみ!? あ、本物の鳥さんだー! 可愛い」「か、かわいい〜 つぶらな瞳のかわいい子が袖に入ってるなんて幸せすぎやしませんか?」「おもしれー鳥過ぎる……」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの人を虜にしたCielちゃん。投稿主のsaekoさんに撮影時の様子や普段の性格についてお聞きしました。

── 撮影時のエピソードについて、改めてお聞かせいただけますか?

文鳥24羽、コザクラインコ、サザナミインコ、マメルリハインコ各1羽の合計27羽の小鳥と暮らしているのですが、帰宅後すぐ仲良しグループごとに放鳥します。

その時にｽｽｽｯと入ってきて。雛のとき以来だったので可愛い仕草に悶えました(笑)。しばらくそのままふわふわモチモチを堪能しました～!

本当に久しぶりのことでした。寒くなってきたからかもしれません。実はこの日から毎日袖に入っています。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

サザナミインコ自体がマイペースでおっとりした子が多い印象です。XのTLに流れてくるサザナミさんがみんなあまりにも可愛くて、私もお迎えを決めました。俊敏に飛び回る事もありますが、ほとんどは私の近くでのんびりと過ごすおっとりした子です。

投稿主のsaekoさんは、2025年11月15日(土)・16日(日)に神戸サンボーホールにて開催される【鳥フェス神戸】に「pi-chic (@pichic1024)」として出店予定とのこと。このイベントは、鳥モチーフの作品を手がける作家さん達が直販を行うことをメインとしているそうです。

saekoさんは「私が主宰するpi-chicは、私の推し作家様の陶芸やイラストグッズ、アパレル(衣料品)などをお預かりして販売しています。海外から来場される方もいるほど人気で、全国で開催されていますので、興味のある方はぜひ一度お越し下さい」とお話しされていました。

ちなみに、以前の「鳥フェス北九州」での出店の様子はこちら。気になる方はチェックしてみてくださいね♪