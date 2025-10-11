「犬は好きだけど、飼うと旅行やお出掛けが難しくなる」── 昔からまことしやかに信じられている“ワンちゃんあるある”ですが、実際のところどうなのでしょうか? 現在、Xではそんな定説をくつがえす投稿が話題を呼んでいます。

?「犬飼ったらどこにも出掛けられなくなるじゃん?」



私「………え????」

(ほぼ引きこもりインドアだった人間)

(@tofu_0126より引用)

ポストの主は「チワワのとうふ(@tofu_0126)」さん。「犬を飼ったら出掛けられなくなる」という言葉に対して「………え????」と意外に感じたご様子。

もともとは“ほぼ引きこもり”のインドア派だったという投稿主さんですが、ポストには、海や川、山など、愛犬のとうふ君(7歳・男の子)と一緒に訪れた数々の写真が添えられています。

もちろん、世の中のワンちゃんすべてがお出掛け好きというわけではありませんが、とうふ君はしっかりお出掛けを楽しむタイプのようです。自然の中で過ごすとうふ君の姿からは、飼い主さんと一緒にお出掛けを満喫している様子が伝わってきて、とっても幸せそうですよね♪

この投稿は大きな反響を呼び、4.8万件のいいねを獲得(10月29日時点)。「めっちゃわかります! 犬のために車買ったぐらい」「犬飼ったら逆に出掛けるようになった」「わんこが行ったことのないところでにおいを嗅ぎまくったり、いろんなわんこや人と関わったりして楽しんでる姿みたくて出かけたくなる」「犬がいなかったら、行かなかったであろう場所が数え切れないほどありますけど? 何か?」「わかる 犬いなかったら引きこもりだった 犬のおかげて外でるようになったし四季を感じることができてる ありがとう犬」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

大変多くの愛犬家からの共感を得たこのポストについて、投稿主さんにさらに詳しい話をお聞きしました。

── とうふ君を迎えて、インドアからどのように変化したのか、どんなところに出掛けたのかなど、改めてお聞かせいただけますか?

とうふを迎える前は、長期の休みならベッドとトイレと冷蔵庫を何日もまわるだけ、ということも頻繁にあったくらい引きこもりでした…(笑)

それが今やとうふのために早起きして近所をジョギングし、一緒に夕飯を食べに色んなお店へ行き、気候の良い日は関西の山々を登り、年に一度は旅行をしています。

山はちょっとした低山から1000m級の山まで色々登ってます。

── とうふ君の普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

山を駆け上がったり、何kmも爆走したりのアクティブマッチョチワワですが、夜は私の布団の中で私の足の裏をおしゃぶりがわりにして寝落ちします。こればかりは撮ろうとするとやめちゃうので、私しか見れないとうふの一面です(笑)

── 今回のポストが大きな反響を生んでいますが、率直なご感想などはございますか?

他の飼い主さんたちが「ワンコのおかげで四季を感じるようになった」と仰っていてまさにその通りだなと思いました。

もしかしたら「人間に連れまわされて可哀想」と感じる人もいるかもしれませんが、ワンコの喜ぶ顔を追い求めていたらこうなった、という感じでどちらかというと私たちが連れまわされているので、安心してほしいです(笑)

とうふ君の元気でアクティブな性格が、投稿主さんの世界を大きく広げてくれたようです。これからも、たくさんのお出掛けを楽しんでくださいね♪