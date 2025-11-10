バンダイが手掛ける「ガシャポン」シリーズより、11月第3週より順次発売される特撮関連商品を紹介する。今回は、「まちぼうけ」「Ringcolle!」シリーズ新作をピックアップ。特撮ファンはぜひチェックしてほしい。

まちぼうけ 仮面ライダーの場合 その3

シリーズ大好評の「まちぼうけ 仮面ライダーの場合」に遂に第3弾が登場。それぞれのライダーらしいポージングでまちぼうける姿をハイクオリティに立体化した、集めて並べて楽しいシリーズだ。

第3弾では、早くも「仮面ライダーゼッツ」が登場するほか、「仮面ライダーガヴ」「仮面ライダーガッチャード」「仮面ライダーギーツ」など直近シリーズのライダーが勢揃いする。価格は400円、全4種。

Ringcolle! DX 仮面ライダー4

「Ringcolle! DX 仮面ライダー4」は、「Ringcolle!」仮面ライダーシリーズの第4弾。ベルトをモチーフにしたダイキャスト製のリングは、クロムメッキ加工を施し、高級感のある仕上がりに。全種にボールチェーンが付属するので、リングとしてだけでなく、チャームとしても楽しむことができる。

本弾では、「Vバックル」「デンオウベルト」「オーズドライバー」「ライドル」の4種を収録。価格は500円、全4種。

スーパー戦隊シリーズ レトロソフビ風ブリスターチャームコレクション

スーパー戦隊シリーズのブリスターチャームコレクションが新登場。ブリスターの中身は、レトロなソフビを彷彿させる立体フィギュア。かばんなど身に着けても、飾っても楽しいアイテムだ。

ラインナップは「ゴジュウウルフ」「アカレンジャー」「レッドターボ」「シンケンレッド」「ゴーカイレッド」。価格は500円、全5種。

HGガメラ 壱・弐

「HGガメラ 壱・弐」は、2021年、2022年に発売された「HGガメラ 壱」「HGガメラ 弐」の中から厳選されたラインナップが再登場。

ラインナップは「ガメラ(1995)[HG ガメラ壱]」「ギャオス(1995)[HG ガメラ壱]」「ガメラ(1996)[HG ガメラ弐]」「ソルジャーレギオン[HG ガメラ弐]」。価格は500円、全4種。