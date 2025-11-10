11月10日に放送されるTBSバラエティ番組『クレイジージャーニー2時間SP』(20:55～)では、裏世界ジャーナリストの丸山ゴンザレスが世界一美しいと言われるスウェーデンを訪れ、知られざる闇に迫る。

丸山ゴンザレスがスウェーデンへ

これまでも様々な国の裏側を取材してきたゴンザレスがスウェーデンへ。イケアやエイチアンドエムなどの世界的企業を生み、手厚い社会保障を実施する、表の顔を持つスウェーデンだが、少子高齢化の労働力不足を補うために、早くから移民を受け入れてきた。貧困にあえぐ一部の移民が犯罪組織と貸し、6万人を超える“移民ギャング“と呼ばれる組織の一員となり、ここ10年で凶悪犯罪の件数が4倍、犯罪件数はヨーロッパで3位、1日一件は銃声が鳴り響くギャングの犯罪大国と化しているという。

当時の首相が「移民の統合は失敗した」と発言するほどの問題となっている、この“移民ギャング”だが、今回ゴンザレスが注目したのは、刑罰の軽い15歳未満の子どもを殺し屋として雇い、殺人を行わせているという情報。見張りに目を付けられながらギャングの縄張りに潜入し、何とか元少年兵の取材にこぎつけたゴンザレス。つい最近組織を抜け、1800万円の懸賞金をかけられている少年に当時の状況を取材するが、身バレを恐れなかなか思うように答えてくれない。しかし最後にゴンザレスが聞いた「移民のギャング時代はどんなことを思っていたか？」という質問に、元少年兵が衝撃の答えを返した。

スタジオで見て衝撃を受けた小池栄子は「ズシリと重い! 彼は今どういう気持ちで生活しているんだろう」と沈鬱な面持ちに。

その後もゴンザレスは、スウェーデン史上最も悪名高い移民ギャング組織「フォックストロット」の元幹部にも取材を慣行。2100万円の懸賞金を掛けられ、敵対組織から3度も銃撃を受けるなど逃亡の身のため、取材は異例の移動する車の中。なぜ移民ギャングになったかという問いに「貧しい暮らしから抜け出すためだよ。移民はロクな仕事に就けないから、犯罪をして生活するしかない」と回答、改めて移民問題の難しさが浮き彫りになる生々しい告白だった。

VTR見終え、小池は「今この時代に本当に意味のある取材をしてくれた」、設楽統は「移民って難しいですね」と苦悶の表情を浮かべていた。

スタジオ収録を終えたゴンザレスは、VTRを見ていた、移民問題にも大きな関心を示す、元TBS中東特派員で現在はフリージャーナリストとして活動する須賀川拓と対談。移民問題について熱く語り合い、ゴンザレスは今回のスウェーデン取材について質問攻めに。中でも須賀川は移民問題に音楽と向き合うスウェーデンの英雄的ラッパー“ドッゲ・ドッゲリト”に対して、ゴンザレスが切り込んだ質問に衝撃を受けたそうで、「ジャーナリスト的な目線から見たらあの質問は秀逸! ビックリした! 最後のゴンザレスさんの質問が一番の見どころ! 絶対見るべき!」と熱く語っていた。

果たして、元少年兵の衝撃の発言は何なのか? ゴンザレスが元特派員をも唸らせた驚愕の問いは何だったのか? 日本にとって他人事ではないスウェーデンが抱える移民問題の実態とは?

